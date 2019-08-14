Ciğer dürümünün en lezzetli tarifi

Mersin bölgesinin nadide lezzetlerinden olan ciğer dürüm herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. “Ciğer dürüm nasıl yapılır?” sorusunun cevabını herkes merak etmektedir. Çünkü ciğer dürüm her yörece sevilen bir lezzettir. Ciğer dürümünün yapılışı vatandaşlar tarafından oldukça fazla sorgulanıyor. Lezzetiyle herkesin beğenisini kazanan ciğer dürümü tarifinin detayları haberimizin devamında sizlerle...

MALZEMELER

• 400 gr kuzu ciğeri

• Kuyruk yağı

• Nane

• Kimyon

• Kırmızı Toz Biber

• 4-6 lavaş ekmeği

• Tuz

• 3 adet yeşil biber

• 10 adet cherry domates

• Garnitür malzemesi:

• 3 domates

• 2 adet soğan

• 1 demet maydanoz

• Sumak

• Tuz

CİĞER DÜRÜM NASIL YAPILIR?

1. Ciğer Dürüm Tarifi için;

Ciğer ve kuyruk yağını çok küçük kuşbaşı şeklinde doğrayın. Bir parça ciğer, bir parça kuyruk yağı sıralamasıyla şişe geçirin. Şişleri mangal ateşi üzerinde çevirerek pişirin.

2. Garnitür için domatesleri küp küp doğrayın. Soğanı piyazlık doğrayıp sumakla karıştırın. Maydanozu yaprak yaprak ayırın.

3. Ciğerleri şişten çıkarıp lavaşların üzerine yerleştirin. Garnitür malzemesini ciğerlerin yanına yerleştirin. Ciğerlerin üzerine kırmızı toz biber, nane, kimyon ve tuz serpip dürüm yapın.