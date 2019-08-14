Ciğer dürümünün en lezzetli tarifi

“Ciğer dürüm nasıl yapılır?” merak edilen tarifler arasında geliyor. Mersin yöresine ait farklı ve yaratıcı bir lezzet olan ciğer dürüm sadece Mersin’de değil, birçok yörede sevilmektedir. Ciğer dürüm herkes tarafından sevilerek tüketilen bir lezzettir. Dışarıda sık sık tüketilen ciğer dürüm evde nasıl yapılır araştırılıyor.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:35
14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:35
Ciğer dürümünün en lezzetli tarifi
Mersin bölgesinin nadide lezzetlerinden olan ciğer dürüm herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. “Ciğer dürüm nasıl yapılır?” sorusunun cevabını herkes merak etmektedir. Çünkü ciğer dürüm her yörece sevilen bir lezzettir. Ciğer dürümünün yapılışı vatandaşlar tarafından oldukça fazla sorgulanıyor. Lezzetiyle herkesin beğenisini kazanan ciğer dürümü tarifinin detayları haberimizin devamında sizlerle...
 
MALZEMELER
 
400 gr kuzu ciğeri
Kuyruk yağı
Nane
Kimyon
Kırmızı Toz Biber
4-6 lavaş ekmeği
Tuz
3 adet yeşil biber
10 adet cherry domates
Garnitür malzemesi:
3 domates
2 adet soğan
1 demet maydanoz
Sumak
Tuz
 
CİĞER DÜRÜM NASIL YAPILIR?
 
1. Ciğer Dürüm Tarifi için; 
Ciğer ve kuyruk yağını çok küçük kuşbaşı şeklinde doğrayın. Bir parça ciğer, bir parça kuyruk yağı sıralamasıyla şişe geçirin. Şişleri mangal ateşi üzerinde çevirerek pişirin.
2. Garnitür için domatesleri küp küp doğrayın. Soğanı piyazlık doğrayıp sumakla karıştırın. Maydanozu yaprak yaprak ayırın.
3. Ciğerleri şişten çıkarıp lavaşların üzerine yerleştirin. Garnitür malzemesini ciğerlerin yanına yerleştirin. Ciğerlerin üzerine kırmızı toz biber, nane, kimyon ve tuz serpip dürüm yapın.
ilgili yazılar
Sağlıklı ve hızlı kilo vermenin yolu: Protein diyeti
Sağlıklı ve hızlı kilo vermenin yolu: Protein diyeti
Kafeinsiz kahve yapmanın pratik yolu
Kafeinsiz kahve yapmanın pratik yolu
Dondurulmuş gıdalarla ilgili bilinmeyen 6 gerçek!
Dondurulmuş gıdalarla ilgili bilinmeyen 6 gerçek!
Kene ısırığına mı yakalandınız? İşte tedavisi!
Kene ısırığına mı yakalandınız? İşte tedavisi!
Anzer balı saç dökülmesini durduruyor
Anzer balı saç dökülmesini durduruyor
Yürüyüş yapmanın vücudunuza 8 faydası
Yürüyüş yapmanın vücudunuza 8 faydası
En Yeniler
Kene ısırığına mı yakalandınız? İşte tedavisi!
Kene ısırığına mı yakalandınız? İşte tedavisi!
İleri yaşta hamile kalanlar dikkat!
İleri yaşta hamile kalanlar dikkat!
Ciğer dürümü böyle denediniz mi?
Ciğer dürümü böyle denediniz mi?
Doğum sonrası 5 önemli beslenme önerisi
Doğum sonrası 5 önemli beslenme önerisi
Yaşam dolu ve tutkulu bir kadın: Koç burcu kadını!
Yaşam dolu ve tutkulu bir kadın: Koç burcu kadını!
İstenmeyen dövmeden kalıcı olarak kurtulun!
İstenmeyen dövmeden kalıcı olarak kurtulun!
Kafeinsiz kahve yapmanın pratik yolu
Kafeinsiz kahve yapmanın pratik yolu
Sarı kantaron yağının iyileştirici gücü ile tanışın
Sarı kantaron yağının iyileştirici gücü ile tanışın
Bekarlığın sonu: Rüyada evlendiği görmek
Bekarlığın sonu: Rüyada evlendiği görmek
Kahve ile sivilcelerden kurtulmaya hazır mısınız?
Kahve ile sivilcelerden kurtulmaya hazır mısınız?
Kahvaltı sofralarını şenlendiren vişne reçeli tarifi
Kahvaltı sofralarını şenlendiren vişne reçeli tarifi
Kadınlar bu özelliklerine aşık oluyor: Terazi burcu erkeği!
Kadınlar bu özelliklerine aşık oluyor: Terazi burcu erkeği!
Bebeğinizin pişik olmasının 7 sebebi!
Bebeğinizin pişik olmasının 7 sebebi!
Alzheimer hastası yakınlarının bilmesi gerekenler...
Alzheimer hastası yakınlarının bilmesi gerekenler...
Dondurulmuş gıdalarla ilgili bilinmeyen 6 gerçek!
Dondurulmuş gıdalarla ilgili bilinmeyen 6 gerçek!
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin