Çiğ fındık hamilelerde folik asit ihtiyacını karşılıyor

Karadeniz Bölgesinin geçim kaynağı fındık çiğ hâliyle de şifa oluyor. Hamileler tarafından çiğ tüketilen fındığın bebek gelişimine ve hamilelik sürecine olumlu etki ettiğini belirten uzmanlar, çiğ fındığın faydalarını anlattı.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Derya Kaptı, içerisinde bulundurduğu Omega3 nedeniyle anne karnındaki bebeklerin zekâ gelişimini de olumlu etkileyen fındığın, gebeler tarafından çiğ tüketildiği zaman çok daha faydalı olduğunu belirtti.

“FOLİK ASİT İHTİYACININ 5’TE BİRİNİ KARŞILIYOR”



Kadın Doğum Uzmanı Dr. Derya Kaptı, özellikle çiğ fındık tüketiminin gebelikte önemine değinerek, şu bilgileri verdi:

“Gebelikte fındık kullanımı, içerdiği folik asit sebebi ile çok önemli. Her gün tüketilen bir avuç çiğ fındık, folik asit ihtiyacının 5’te birini karşılıyor. Ayrıca içerisindeki kalsiyum, magnezyum, potasyum, vitaminler, gebelik devamında çok önemli. İçerdiği lif nedeniyle de kabızlığa çok iyi geliyor. Omega3 içeriyle de zeka gelişimi açısından çok önemli. O yüzden gebelere günde bir avuç çiğ fındık öneriyoruz.”

"KAVRULDUĞUNDA VİTAMİN DEĞERİ AZALIYOR"

“Bölgede fındık çok kolay bulunabiliyor” diyen Dr. Kaptı, “Neredeyse herkesin bahçeleri var. O yüzden buradaki gebeler daha şanslı. Tabii, fındığı çiğ olarak tükettiklerinde gebeler için daha faydalı oluyor çünkü kavrulduğu zaman vitamin değeri ısıyla birlikte kaybediyor.” şeklinde konuştu.