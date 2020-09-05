Çiftçilere kredi veriyordu, şimdi kilosu 500 TL olan salep üretiyor
Özel bir bankada çalışan ve çiftçilere kredi veren Enise Soykan, istifa ederek çiftçi olmaya karar verdi. Arazi kiralayan Soykan, kilosu 300 ile 500 lira arasında alıcı bulan salep üretimine başladı. İşte kendi işini kuran kadın girişimcinin hikâyesi...
Hibe desteği alan kadın girişimci sayısına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bu isimlerden biri olan Muğla'da yaşayan Enise Soykan, bankacılığı bırakarak çiftçi olmayı seçti. Bu iş için arazi kiralayan Soykan, salep üretimine başladı.
İHA'da yer alan habere göre özel bir bankanın Tarımsal Krediler Departmanında çalışan Milas’lı Enise Soykan, çiftçilere kredi verirken istifa ederek çiftçilik yapmaya karar verdi. Soykan, yaptığı araştırmalar sonucu Derince Mahallesinde arazi kiralayarak kilosu 300 ile 500 lira arasında alıcı bulan salep üretimine başladı.
Konu hakkında Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kadın girişimcilere verilen destekle alakalı şu ifadelere yer verildi:
"Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce ’Itri, Tıbbi, Aromatik ve Boya Bitkilerinin Yaygınlaştırılması Projesi’ kapsamında İl Müdürlüğümüz ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde, 2015 yılında Muğla’da başlatılan salep üretimi, bugün itibariyle 60-65 dekar alana ulaştı. Katma değeri yüksek olması nedeniyle, genellikle ilimizde tohumluk olarak üretimi yapılan Salep’in kilosu 300 ile 500 TL arasında alıcı buldu. İlimizde 4 çeşit salep üretimi yapılmakta olup, ağırlıklı olarak 2 çeşit üzerinde yoğun olarak üretim yapılmaktadır. İl Müdürlüğü olarak üretime devam eden her üreticinin, özellikle de genç kadın girişimcilerin daima yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz."