Çiftçilere kredi veriyordu, şimdi kilosu 500 TL olan salep üretiyor

Hibe desteği alan kadın girişimci sayısına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bu isimlerden biri olan Muğla'da yaşayan Enise Soykan, bankacılığı bırakarak çiftçi olmayı seçti. Bu iş için arazi kiralayan Soykan, salep üretimine başladı.

İHA'da yer alan habere göre özel bir bankanın Tarımsal Krediler Departmanında çalışan Milas’lı Enise Soykan, çiftçilere kredi verirken istifa ederek çiftçilik yapmaya karar verdi. Soykan, yaptığı araştırmalar sonucu Derince Mahallesinde arazi kiralayarak kilosu 300 ile 500 lira arasında alıcı bulan salep üretimine başladı.

Konu hakkında Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kadın girişimcilere verilen destekle alakalı şu ifadelere yer verildi: