Ağızları şenlendiren çi börek tarifi

Sofralarımızın değişmez lezzetlerinden olan cibörek çok sevilmektedir. Herkes “Çibörek nasıl yapılır?” sorusunu merak etmektedir. İnsanlar sofralarını bu yemekler süslemek için “Çibörek nasıl yapılır?” tarifi aramaktadır. Herkesin merak ettiği ve evlerin değişmez lezzeti olan “Çibörek nasıl yapılır? Çibörek tarifi…” hakkında merak edilenler haberimizin detayında sizlerle…

YAĞ ÇEKMEYEN ÇİĞ BÖREK (Çİ BÖREK) TARİFİ İÇİN MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

3 su bardağı un

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sirke

KIYMALI İÇ İÇİN:

300 gram kıyma

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı tuz

3/4 çay bardağı su

KIZARTMAK İÇİN:

3/4 su bardağı sıvı yağ

YAĞ ÇEKMEYEN ÇİĞ BÖREK (Çİ BÖREK) TARİFİ NASIL YAPILIR?