Ağızları şenlendiren çi börek tarifi
Cibörek Türk halkı tarafından çiğ börek olarak bilinse de böreğin asıl adı çibörektir. Çibörek her yöre tarafından sevilen ve her zaman yenilen bir yemektir. “Çibörek nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı tarifimizde…
Sofralarımızın değişmez lezzetlerinden olan cibörek çok sevilmektedir. Herkes “Çibörek nasıl yapılır?” sorusunu merak etmektedir. İnsanlar sofralarını bu yemekler süslemek için “Çibörek nasıl yapılır?” tarifi aramaktadır. Herkesin merak ettiği ve evlerin değişmez lezzeti olan “Çibörek nasıl yapılır? Çibörek tarifi…” hakkında merak edilenler haberimizin detayında sizlerle…
YAĞ ÇEKMEYEN ÇİĞ BÖREK (Çİ BÖREK) TARİFİ İÇİN MALZEMELER
HAMURU İÇİN:
- 3 su bardağı un
- 1 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı sirke
KIYMALI İÇ İÇİN:
- 300 gram kıyma
- 1 adet soğan
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 3/4 çay bardağı su
KIZARTMAK İÇİN:
- 3/4 su bardağı sıvı yağ
YAĞ ÇEKMEYEN ÇİĞ BÖREK (Çİ BÖREK) TARİFİ NASIL YAPILIR?
- Derin bir kabın içerisine unu aktarın. Sirke ve tuzu ekleyin. Azar azar suyunu ekleyerek güzelce yoğurun.
- Yoğurduğunuz hamurun üzerini nemli bir bez yardımıyla kapatın.
- Soğanı çok ince ve minik bir şekilde doğrayın.
- Derin bir kabın içerisine kıyma, tuz, soğanı alın ve güzelce yoğurun.
- Ardından suyu ilave edin ve yoğurun. Sulu bir harç elde edin.
- Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler elde edin ve unlanmış tezgahın üzerinde orta büyüklükteki bir tabak boyutunda açın.
- Bir kısmına iç harçtan koyun ve kapatın. Kenarlarına güzelce bastırın.
- Derin bir tavaya yağı alın ve kızdırın. Kızan yağa börekleri alın ve kızartın. Çıkarıp fazla yağını süzdürerek afiyetle tüketin.