Chia tohumunun bilinmeyen 7 faydası!

Chia tohumunun anavatanı Güney Amerikadır. Adaçayının bir çeşidi olan Salvia hispanicanın tohumları olan chia tohumları, kuraklığa dayanıklıdır. Chia tohumları, beyaz, kahverengi ve siyah renkte olabilir. Chia tohumu, asırlar öncesinde Mayalar ve Aztekler tarafından birçok hastalığa şifa kaynağı olarak kullanılmıştır. Chia tohumu, omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar, mineraller içermektedir. Chia tohumundan puding yapılabilir, salatalara ve yulaf ezmelerine eklenip tüketilebilir. Chia tohumu içerdiği lif, karbonhidrat ve proteinler sayesinde kişiyi tok tutar ve zayıflamaya yardımcı özellik gösterir.

CHİA TOHUMU NEDİR?

Chia tohumunun ana yurdu Güney Amerika’dır. Adaçayının bir çeşidi olan Salvia hispanicanın tohumları olan chia tohumları, kuraklığa dayanıklıdır. Chia tohumları, beyaz, kahverengi ve siyah renkte olabilir. Chia tohumu, asırlar öncesinde Mayalar ve Aztekler tarafından birçok hastalığa şifa kaynağı olarak kullanılmıştır. O dönemler güç ve kuvvet vermesi için bir avuç dolusu her gün yenilirmiş.

CHIA TOHUMU BESİN DEĞERLERİ

Beslenme uzmanları tarafından chia tohumları, içeriği ile en sağlıklı besinler arasında ilk sıralarda yerini almıştır. Chia tohumu, omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar, mineraller ve vitaminleri bolca içermektedir. İçerdiği kalsiyum miktarı süte oranla daha fazladır. 100 gram chia tohumu 486 kcal olup 630 mg potasyum içerir. Glüten içermeyen chia tohumunda kolesterol yoktur. Bu içeriği ile chia tohumu tot tutar ve vücuda inanılmaz faydaları vardır.

CHIA TOHUMUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Çiya diye okunan chia tohumu, yüksek miktarda enerji vermesi ile bağışıklık sistemini güçlendirir ve soğuk algınlığına karşı vücudu korur. Kansere ve yaşlanmayı geciktirici, önleyici özelliği olan chia tohumunun faydalarının madde madde inceleyelim.

1) ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUR

Chia tohumunun bu kadar meşhur olması ve merak edilmesinin en başında diyet listelerinde yer alması nedeniyledir. Lifli yapısı ve protein, karbonhidrat içermesi nedeniyle chia tohumu tokluk hissi verir ve gerekli minarel, vitamin ihtiyacını karşılar. Ağırlığının 10 katı suyu tutma özelliği nedeniyle doygunluk hissi vermesi, spor yaparken halsizliği önlemesi nedeniyle kilo vermenize yardımcı olur.

2) İLTİHAPLANMAYA KARŞI ETKİLİDİR

Antioksidan içeriği ile chia tohumu inflamasyon sorunlarına iyi gelmektedir. Flavonoller, güçlü bir antioksidan olduğu için ve chia tohumu bu antioksidan bakımından zengin olması nedeniyle başta iltihapla mücadele gibi birçok faydası bulunmaktadır. Bu özelliği ile chia tohumu, iltihabı azaltmaya yardımcı olur.

3) KALP SAĞLIĞINI KORUR

Yukarıda bahsettiğimiz Flavonollerin bir faydası da sağlıklı damar oluşumunu teşvik etmesidir. Bu ise kalp hastalıklarına karşı koruyucu bir etki göstermesine neden olur. Bununla birlikte chia tohumu içeriğindeki omega-3 yağ asitleri de kalp sağlığı için önemlidir. Omega-3 yağ asitleri, trigliserid seviyesini aşağıya çekerek kalbe destek olur.

4) CİLT SAĞLIĞINA FAYDASI

Omega-3 yağ asitleri, anti-enflamatuar özelliği ile cilt sağlığını korur. Su kaybını azaltmak ve cilt bariyerini düşürmek için faydalı olan chia tohumu, omega-3 yağ asitleri içeriği ile kızarıkları azaltır ve kuru ciltleri canlandırır.

5) TANSİYONU DENGELER

Chia tohumu ile yapılan bir araştırma sonucu, işlenmemiş olarak tüketiminin yüksek kan basıncını düşürdüğü gözlemlenmiştir. Hipertansiyon ilaçları ile tedavisi olmayan bazı durumlarda chia tohumu iyi bir alternatif olabilir .

6) KÖTÜ KOLESTEROLÜ AZALTIR

Chia tohumu ile yapılan başka bir araştırma sonucunda ise tüketimi ile HDL yan iyi kolesterolü yükselmesi yanında kötü kolesterolün düşürülmesinde önemli bir rolü olduğu anlaşılmıştır. Bu özelliği ile chia tohumu, şeker hastaları tarafından güvenle kullanılabilirken kalp sağlığı için faydalı olduğunu bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

7) SİNDİRİM SİSTEMİNİ RAHATLATIR

Lif açısından zengin olan chia tohumu, sindirim sorunları için iyi bir yardımcıdır. Yüz gram chia tohumunda 40 gram lif vardır. Başta kabızlık olmak üzere sindirim sorunlarını önleyen chia tohumu, böylece kolesterol seviyesini de düzenlemiş olur.

CHİA PUDİNGİ TARİFİ

Muzlu Chia Puding Tarifi İçin Malzemeler

2 su bardağı badem sütü

6 yemek kaşığı chia tohumu

1 adet muz

1 çay kaşığı vanilya özütü

1 yemek kaşığı bal

Üzerini süslemek için: 1/2 adetmuz

MUZLU CHİA PUDİNG TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Pudinginizi hazırlarken 1 bardak süte 1/3 oranında chia tohumu kullanın. Pudingleriniz jel kıvamına gelene kadar en az yarım saat dolapta bekletin. Bal oranını damak zevkinize göre azaltıp/arttırabilirsiniz.

MUZLU CHİA PUDİNG TARİFİ NASIL YAPILIR?

Bir kabın içine sütü, chia tohumlarını ekleyin ve güzelce karıştırın.

Üzeri hava almayacak şekilde dolapta chia tohumları sütü çekip, jel kıvamı alana kadar en az yarım saat bekletin.

Kıvam alan pudingi çıkarıp içerisine bal ve vanilya özütü ilave ederek karıştırın.

Muzun kabuklarını soyup, iyice ezin ve pudingin içine ekleyin. İyice karıştırın, dilerseniz blendardan geçirin.

Servis kuplarınıza ya da kaselerinize hazırladığınız pudingleri eşit bir biçimde paylaştırın.

Üzerini muz dilimleri ile süsleyerek servis edebilirsiniz, afiyet olsun.