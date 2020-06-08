Chia tohumu zayıflatır mı? Chia tohumunun faydaları

Chia tohumu neye iyi gelir? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Son zamanlarda alınan kilolara çözüm bulmak için bitki çeşitlerinden içeceklere kadar birçok yöntem ve doğal besin araştırılıyor. Bunlardan biri olan Chia tohumunun faydaları merak ediliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren Chia tohumu, soğuk algınlığına karşı vücudu korur. İşte “Chia tohumu zayıflatır mı?” sorusunun cevabı ve yaşlanmayı geciktirici, önleyici özelliği olan chia tohumunun faydaları…

ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUR

Chia tohumunun bu kadar meşhur olması ve merak edilmesinin en başında diyet listelerinde yer alması nedeniyledir. Lifli yapısı ve protein, karbonhidrat içermesi nedeniyle Chia tohumu tokluk hissi verir ve gerekli minarel, vitamin ihtiyacını karşılar. Ağırlığının 10 katı suyu tutma özelliği nedeniyle doygunluk hissi vermesi, spor yaparken halsizliği önlemesi nedeniyle kilo vermenize yardımcı olur.

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Yukarıda bahsettiğimiz Flavonollerin bir faydası da sağlıklı damar oluşumunu teşvik etmesidir. Bu ise kalp hastalıklarına karşı koruyucu bir etki göstermesine neden olur. Bununla birlikte Chia tohumu içeriğindeki omega-3 yağ asitleri de kalp sağlığı için önemlidir. Omega-3 yağ asitleri, trigliserid seviyesini aşağıya çekerek kalbe destek olur.

CİLT SAĞLIĞINA FAYDASI

Omega-3 yağ asitleri, anti-enflamatuar özelliği ile cilt sağlığını korur. Su kaybını azaltmak ve cilt bariyerini düşürmek için faydalı olan chia tohumu, omega-3 yağ asitleri içeriği ile kızarıkları azaltır ve kuru ciltleri canlandırır.

TANSİYONU DENGELER

Chia tohumu ile yapılan bir araştırma sonucu, işlenmemiş olarak tüketiminin yüksek kan basıncını düşürdüğü gözlemlenmiştir. Hipertansiyon ilaçları ile tedavisi olmayan bazı durumlarda Chia tohumu iyi bir alternatif olabilir .

SİNDİRİM SİSTEMİNİ RAHATLATIR

Lif açısından zengin olan Chia tohumu, sindirim sorunları için iyi bir yardımcıdır. Yüz gram Chia tohumunda 40 gram lif vardır. Başta kabızlık olmak üzere sindirim sorunlarını önleyen Chia tohumu, böylece kolesterol seviyesini de düzenlemiş olur.