Gergin ve parlak bir cilt için cezerye tüketmelisiniz

İçindeki havuç sayesinde birçok hastalığa karşı koruyan cezeryenin faydaları saymakla bitmez. Birçok insan cezeryenin faydaları hakkında yeterli bilgiye sahip değil. Herkesin sevdiği tatlı olan cezerye sadece lezzetiyle değil içerisindeki vitaminlerleler de mucizeler yaratıyor.

CEZERYE NEDİR?

Cezerye, özellikle Mersin bölgesinde yaygın olan bir tatlı türüdür. Havuç, toz şeker, ceviz ve Hindistan cevizinden yapılır. Adını, Arapça da havuç anlamına gelen “Cezer” kelimesinden alır. Rendelenen havuç önce haşlanır, haşlandıktan sonra şekerle kavrulur. Üzerine Hindistan cevizi; içine Antep fıstığı, fındık, yer fıstığı ya da ceviz koyulur. İçerisinde pek çok faydalı besin kaynağını barındıran cezerye göz rahatsızlıklarından hafıza problemlerine kadar birçok şeye iyi geliyor. Cezerye içerisinde havuç bulunmasından dolayı A vitamini bakımından oldukça zengindir.

CEZERYE NELERE İYİ GELMEKTEDİR?

Cezerye ayrıca, güzel ve parlak cilde sahip olmak isteyenlerinde ilk tercihi olarak bilinmektedir. İçerisindeki vitaminler sayesinde hem cildin daha gergin ve güzel görünmesini hem de daha parlak olmasını sağlamaktadır. Bu besin öğeleri aynı zamanda saçların da daha kuvvetli olmasını sağlıyor. Cezeryenin içerisinde havuçtan farklı olarak cevizde ve fındıkta bulunmaktadır. Bu besin öğeleri ise hem insana güç verir hem de vücudun daha zinde olmasını sağlar. Ayrıca kalbe de iyi geldiği bilinmektedir.

Uzmanlar cezeryenin faydalarını şu şekilde sıralamaktadır:

Gözleri kuvvetlendirir.

Saçları güçlendirir.

Cilde parlaklık verir.

Yorgunluğu alır kalbe iyi gelir.

Alzheimer rahatsızlığından korur.

Kolesterolü düşürür.

Yaşlanmanın ciltte görülen etkilerini geciktirir.

Vücuda direnç ve enerji verir.

CEZERYE NASIL YAPILIR?

Cezerye yapmak zahmetli gibi görünse de aslında oldukça basittir. Hem kendinize sağlıklı atıştırmalıklar hazırlamak hem de gelen misafirlerinizin ağzını tatlandırmak istiyorsanız, mutlaka cezerye yapmayı denemelisiniz.