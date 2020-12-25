Cevizli oklavadan çekme tatlısı tarifi! Çekme tatlısının püf noktası
Cevizli oklavadan çekme tatlısı, sevilen ve tercih edilen şerbetli tatlılar arasında yer alıyor. Çekme tatlısının püf noktası unun elenmesi ve baklava yufkasının güzel açılmasıdır. İşte oklavadan çekme tatlısı tarifi ve malzemeleri...
Oklavadan çekme tatlısı, klasik baklava hamuru ile yapılan sadece şekli farklı olan bir tatlıdır. Sofrada yemeklerin yanında görselliği ile iştah kabartan cevizli oklavadan çekme tatlısının püf noktası ve tarifi...
CEVİZLİ OKLAVADAN ÇEKME TARİFİ İÇİN MALZEMELER
1 bardak yoğurt
1 yumurta
1 kabarma tozu
Çay kaşığının ucuyla tuz
1 çorba kaşığı sirke
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Yeteri kadar kadar un
Nişasta(Açmak için)
İçine;
Dövülmüş ceviz
Şerbeti;
4 bardak şeker
5 bardak su
1 tatlı kaşığı
Limon suyu
CEVİZLİ OKLAVADAN ÇEKME TARİFİ YAPILIŞI
Çekme tatlısı için önce hamuru hazırlayın. Baklava hamurunu minik bezelere ayırın. Ardından açmaya başlayın.
Açılan yufkaya cevizi serpin ve ardından oklavaya dolayıp sıkıca sarın.
Sıra sıra kesip tepsiye dizin. Üzerine 250 gram tereyağı eritip dökün. Soğuk baklavaya ılık şerbeti dökün. Üzerini fıstıkla süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.