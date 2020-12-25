Cevizli oklavadan çekme tatlısı tarifi! Çekme tatlısının püf noktası

Oklavadan çekme tatlısı, klasik baklava hamuru ile yapılan sadece şekli farklı olan bir tatlıdır. Sofrada yemeklerin yanında görselliği ile iştah kabartan cevizli oklavadan çekme tatlısının püf noktası ve tarifi...



CEVİZLİ OKLAVADAN ÇEKME TARİFİ İÇİN MALZEMELER



1 bardak yoğurt

1 yumurta

1 kabarma tozu

Çay kaşığının ucuyla tuz

1 çorba kaşığı sirke

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yeteri kadar kadar un

Nişasta(Açmak için)

İçine;

Dövülmüş ceviz

Şerbeti;

4 bardak şeker

5 bardak su

1 tatlı kaşığı

Limon suyu

CEVİZLİ OKLAVADAN ÇEKME TARİFİ YAPILIŞI



Çekme tatlısı için önce hamuru hazırlayın. Baklava hamurunu minik bezelere ayırın. Ardından açmaya başlayın.

Açılan yufkaya cevizi serpin ve ardından oklavaya dolayıp sıkıca sarın.

Sıra sıra kesip tepsiye dizin. Üzerine 250 gram tereyağı eritip dökün. Soğuk baklavaya ılık şerbeti dökün. Üzerini fıstıkla süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.