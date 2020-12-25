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  • Cevizli oklavadan çekme tatlısı tarifi! Çekme tatlısının püf noktası
25 Aralık 2020 Cuma 17:05 | Son Güncelleme:

Cevizli oklavadan çekme tatlısı tarifi! Çekme tatlısının püf noktası

Cevizli oklavadan çekme tatlısı tarifi! Çekme tatlısının püf noktası

Cevizli oklavadan çekme tatlısı, sevilen ve tercih edilen şerbetli tatlılar arasında yer alıyor. Çekme tatlısının püf noktası unun elenmesi ve baklava yufkasının güzel açılmasıdır. İşte oklavadan çekme tatlısı tarifi ve malzemeleri...

Oklavadan çekme tatlısı, klasik baklava hamuru ile yapılan sadece şekli farklı olan bir tatlıdır. Sofrada yemeklerin yanında görselliği ile iştah kabartan cevizli oklavadan çekme tatlısının püf noktası ve tarifi...

CEVİZLİ OKLAVADAN ÇEKME TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 bardak yoğurt

1 yumurta

1 kabarma tozu

Çay kaşığının ucuyla tuz

1 çorba kaşığı sirke

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yeteri kadar kadar un

Nişasta(Açmak için)

İçine;

Dövülmüş ceviz 

Şerbeti;

4 bardak şeker

5 bardak su

1 tatlı kaşığı

Limon suyu

CEVİZLİ OKLAVADAN ÇEKME TARİFİ YAPILIŞI

Çekme tatlısı için önce hamuru hazırlayın. Baklava hamurunu minik bezelere ayırın. Ardından açmaya başlayın.

Açılan yufkaya cevizi serpin ve ardından oklavaya dolayıp sıkıca sarın. 

Sıra sıra kesip tepsiye dizin. Üzerine 250 gram tereyağı eritip dökün. Soğuk baklavaya ılık şerbeti dökün. Üzerini fıstıkla süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

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