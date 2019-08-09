Uykusuzluğun ilacı ceviz...

Ceviz; yüksek oranda çinko ve potasyum kaynağıdır. Çocukların gelişimi için oldukça faydalı bir besindir. Erkeklerin sperm kalitesini, canlılığını ve sayısını arttırır. Antioksidan olan ceviz, bolca tüketilmelidir. Son yapılan araştırmalarda cevizin faydalarından biri olarak meyve meme kanseri dışında prostat kanserine karşı da koruma sağladığı ortaya çıkmıştır. “Cevizin faydaları nelerdir?” sorunun cevabı haberimizin devamında sizlerle…

İŞTE CEVİZİN FAYDALARI

Ceviz birçok salata ve tatlıda kullanılan bir yiyecektir.

Yüksek miktarda omega3, omega 4 ve omega 6 içerir. Ayrıca yüksek oranda çinko ve potasyum da bulundurur. İyi bir lif kaynağıdır.

Vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir. Bağışıklık sistemini de güçlendirerek kolay hastalanmaktan korunmayı sağlar. Zindelik verir.

Vücutta açılan yaraların daha çabuk, daha hızlı iyileşmesine yardım eder.

Kemik ve dişlerin yapısının güçlenmesine yardım eder.

Böbreklere fayda sağlar.

Çocukların gelişimi için de oldukça faydalı bir besindir. Çocukların da mutlaka tüketmesi gereklidir.

Kalp hastalıklarına yakalanma riskini büyük ölçüde engeller. Kalp ile dosttur. Kalp kaslarını güçlendirir ve kalp atışını düzenler.

Özellikle Çin’de bu şifalı meyve bolca tüketilir ve sağlık açısından faydaları bilinir.

Damarların tıkanmasını, damar tıkanıklığını engeller.

E vitamini ve selenyum açısında oldukça zengin bir meyvedir. Önemli bir antioksidandır.

Akciğer hastalıklarına karşı savunma mekanizmasını güçlendirmesi de ceviz faydaları arasındadır.

Yüksek oranda B6 vitamini içerir. B6 vitamini sayesinde kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna yardım eder.

Herkesin bildiği gibi ceviz kabuğu kırıldıktan sonra içindeki şekli beyni andırır. Beyin şeklini andırması belkide tesadüf değildir. Bu şifalı bitki aslında beyne oldukça faydalıdır. Hafızayı güçlendirir, alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır.

Kolesterolü düşürmeye yardım eder.

Dolaşım ve sinir sistemine fayda sağlar.

Yüksek miktarda manganez içerir. Manganez kalsiyum ve demir mineralleri ile birlikte kemik erimesini engeller. Osteoporozu engellemesi de cevizin faydaları arasındadır.

Konsantrasyon eksikliğini engeller, konsantrasyonun artmasına yardım eder.

Depresyona iyi gelir.

Fiziksel yorgunluğu engeller.

Menopoz sırasında da büyük fayda sağlar. Özellikle menopoz dönemindeki kadınlar bu meyveyi bolca tüketmelidir.

Diyabet yani şeker hastalığını önlemeye yardım eder.

Mideye fayda sağlar. Mide gazlarını giderir.

Bağırsakları rahatlatır ve bağırsaklara iyi gelir.

Soğuk algınlığını giderir, kış hastalıklarına yakalanmayı engeller. Grip, nezle gibi kış hastalıklarının iyileşmesine yardım eder.

Erkeklerin sperm kalitesini, canlılığını ve sayısını arttırır.

İçeriğindeki B7 vitamini sayesinde saçlara da fayda sağlar. Saçları güçlendirir, saç dökülmesini azaltır ve saçların uzamasını arttırır.

Yapılan bir araştırmaya göre içeriğindeki etken maddeler sayesinde strese karşı rahatlama sağladığı belirtilmiştir.

Uyku düzensizliğini engeller: İçeriğindeki melatonin maddesi sayesinde uykunun gelmesine yardım eder. Melatonin vücutta kendisi sentezlenir. Kendi sentezinin dışında ceviz tüketimiyle kandaki melatonin miktarı artar ve uyuma isteği oluşur.

Cildin parlak olmasını sağlar: B vitamini ve antioksidan açısından zengin olması sebebiyle cildi hasarlara karşı korur. Kırışıklık oluşumunu ve yaşlanma belirtilerini önler. Cildin genç görünmesini sağlar.

Hamilelikte fayda sağlar: Hamilelik döneminde de tüketilmesi gereken harika bir yemiştir. Hamile kadınlar mutlaka ceviz tüketmelidir. Bu dönemde tüketilirse içeriğindeki yağ asitleri sayesinde bebeğin gelişimine katkı sağlar.

Kansere karşı koruma sağlar: Meme kanserini önlemeye yardım eder. Son yapılan araştırmalara göre bu şifalı meyve meme kanseri dışında prostat kanserine karşı da koruma sağlar. Günde bir avuç tüketerek prostat kanserine karşı da korunabilirsiniz. Bu kanser türüne yakalanmış olunsa bile, bu meyveden günde bir avuç tüketilmesi kanserli hücrelerin büyümesini engellemeye yardım eder. Göğüs kanseri ve kalın bağırsak kanseri gibi kanser türlerine de yakalanmayı önler.