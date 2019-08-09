Mucizevi güzellik: Ceviz suyu

Ceviz suyunun faydalarından bahsedildiğinde ilk akla gelenlerden biri bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Detoks etkisi yaratan ceviz suyu, toksin atmak için birebirdir ve bazı diyetler içerisinde de kullanılır. Her gün düzenli ceviz suyu tüketilmesi diyabetin kontrolüne yardımcı olur ve diyabet riskini düşürür. Tam bir enerji kaynağıdır. Ceviz suyunun faydalarını derlediğimiz haberimiz sizlerle…

İŞTE CEVİZ SUYUNUN FAYDALARI

Ceviz suyu faydaları birçok zenginliği içinde barındırdığından mükemmel bir besindir. Bu zenginlikleri A, C, K, E, B12 vitaminleri, B6, folat, lutein, pantotenik asit, niasin, tiamin, kalsiyum, çinko, demir, fosfor, bakır, magnezyum, manganez, selenyum şeklinde sayabiliriz. Ceviz suyunu hazırlamak oldukça basittir. İhtiyacınız olan 3 adet kabuğu soyulmuş ceviz ve 1 su bardağı su. Kırıp dış kabuğundan ayırdığımız ceviz içlerini geceden bir bardak suyun içine koyup sabaha kadar bekletiyoruz. Sabah yapmış olduğumuz bu suyu aç karnına içiyoruz ve sonra cevizleri atmayıp yiyoruz.

Tansiyonu düşürmeye faydası olan ceviz suyunun her sabah aç karnına içilmesi yüksek tansiyonu olan tansiyon hastalarının kısa zamanda tansiyonlarının normale dönmesini sağlar.

Kolesterolü düşürür.

Damar tıkanıklığını açar ve kan dolaşımını rahatlatır.

İçeriğindeki zengin lifler sayesinde ceviz suyu kabızlığa iyi gelir.

Verdiği tokluk hissi sayesinde zayıflamaya yardımcı olur.

Metabolizmayı hızlandırıp kilo vermeyi kolaylaştırır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Ceviz suyu içeriğindeki omega 3 sayesinde sinir sistemini düzenler aynı zamanda karaciğeri temizler.

Bağırsaklara etki edip gaz sorununa iyi gelir.

Tam bir detoks etkisi olan ceviz suyu vücudu toksinlerden arındırır.

Tam bir enerji kaynağıdır.

Yüksek protein içermesi sayesinde vücuttaki yağ yakımını hızlandırır. Özellikle bel ve basen bölgesindeki yağları eritmekte oldukça etkilidir.

İçeriğindeki vitaminler sayesinde saç dökülmelerini ve tırnak kırılmalarını engeller.

Ceviz suyu zengin E ve C vitamini kaynağıdır. Bu özelliği sayesinde içildiğinde cildi içten korur, nemlendirir ve yeniler.

Yaşlanmayı geciktirir.

Sivilce ve siyah nokta oluşumunu engeller.

Ceviz suyu hafızayı güçlendirir.

Ceviz suyu antioksidan özelliği sayesinde vücutta kanser hücrelerinin büyümesini kontrol altına alır.

Her gün düzenli ceviz suyu tüketilmesi Tip-2 diyabetin kontrolüne yardımcı olur ve özellikle bayanlarda Tip-2 diyabet riskini düşürür.

Ceviz suyu kemikleri güçlendirir.

Diş sağlığını korur.

Eğer uyku problemleri yaşıyorsanız ceviz suyu içmek uyku düzensizliğini düzene sokar.

Ceviz suyu içildiğinde vücudun ihtiyacı olan vitaminlerin alınmasını sağlar.

Alzheimer hastalığı riskini azaltır.

Ceviz suyu egzama, mantar, sedef gibi cilt hastalıklarını tedavi eder.

Görüldüğü gibi birçok faydası bulunan ceviz suyunu içmek sağlığınız açısından oldukça faydalı olacaktır.