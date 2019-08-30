Cennet hurmasıyla yapılan cilt maskesini denediniz mi?

Cennet hurmasının anavatanı Çin olarak biliniyor. Ülkemizde ise Karadeniz Bölgesinde yoğun olmak üzere, Hatay ve Antalya’da da yetişmektedir. Kanser başta olmak üzere birçok hastalığı önler, cilt güzelliği ve diyet açısından da önemlidir. Trabzon hurmasının özellikle A vitamini ve karbonhidratlarca zengindir. Bu meyvenin 100 gramında 14-20 gram arasında vitamin, 0.7 gram protein,0.4 gram yağ içermektedir. Yine 100 gramda 20-25 miligram arasında C vitamini ile riboflavin, niasin, tiamin gibi bazı B vitamini çeşitleri de bulunmaktadır.

CENNET HURMASININ FAYDALARI

Trabzon Hurması, bölünüp ipe dizilerek kurutulup öyle de tüketilebilir. Ayrıca pekmezi yapılarak da sabah kahvaltılarında tüketilebilir. Genel olarak Trabzon hurması zayıflığın giderilmesine, kansızlığa, vitamin eksikliğine, mide-bağırsak hastalıklarına iyi gelmektedir. Bu meyve yenmeye devam edilirse ishali kesmekte, iştahı açmakta, mideyi kuvvetlendirmekte, safranın hararetini gidermekte, mide gastritini önlemekte, bağırsak iltihabını iyileştirmektedir. Bu meyvenin yararları saymakla bitmiyor. Meyvenin hem kendisi,hem suyu hemde yaprakları birer şifa kaynağı adeta.En çokta bayanların ilgisini çekecek bir bilgimiz var.Trabzon hurmasının yaprakları kaynatılıp sık sık saçlar yıkanırsa saçlara iyi gelir ve sık sık yüzler yıkanırsa cildi güzelleştirmektedir. Yine yaprakları kaynatılarak elde edilecek su temizlik işlerinde kullanılırsa, deterjan gibi temiz yüzeyler ve eşyalar elde edilmekte.

Trabzon Hurması protein, yağ ve karbonhidrat bakımından çok zengin. Bu özelliği sayesinde vücut ısısını yükseltiyor ve soğuk kış aylarını daha rahat geçirilmesini sağlıyor.

Ayrıca soğuk algınlığına karşı çok yararlı.

Besin değeri oldukça yüksek olan bu meyve zengin içeriği sayesinde vitamin ve mineral eksikliğini gideriyor. (100 gr meyvenin 20 gramını sadece vitaminler oluşturuyor.) Protein desteği sağlıyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Vücuttaki vitamin, mineral ve protein eksikliğini gidererek saçlarda ve ciltte değişim yaratıyor.

Kansızlığı tedavi ediyor. İştahsızlığı tedavi ederek zayıflığı gideriyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve antioksidanlar açısında zengin olması nedeniyle kansere karşı kalkan görevi görüyor.

Kalp ve damar sağlığına katkıları çok büyük.

Yüksek tansiyonu düşürüyor. Bu özelliğinden dolayı düşük tansiyonu olanların dikkatli tüketmesi gereken bir meyve.

Sindirim sistemine faydalı; mide ve bağırsak dostu. Mideyi kuvvetlendiriyor, gastrit tedavisine yardımcı oluyor. Bağırsak florasındaki bakterileri dengeliyor.

Bağırsak iltihabını gideriyor Oniki parmak bağırsağı rahatsızlıklarını gideriyor.

Uygun miktarda ve pişirilerek yenilmeye devam edildiğinde ishali kesiyor.

Önemli bir lif kaynağı olduğundan kabızlığı gideriyor. (Kabızlık sorunu için çiğ tüketilmeli.)

Safra kesesi rahatsızlıklarına şifa veriyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve antioksidanlar açısında zengin olması nedeniyle kansere karşı kalkan görevi görüyor.

Meyvesi ile hazırlanan cilt maskesi sıkılaştırıcı, besleyici, gençleştirici, ve antioksidan bir etkiye sahip. Cildin protein, vitamin ve mineral ihtiyacını karşılıyor.

Aynı zamanda Trabzon Hurmasından kalan kuru atıklardan yapılan çayı, bitkilerinizi sulamakta da kullanabilirsiniz. Hatta meyvesini tükettikten sonra artan kısımlarını atmayıp kurutarak bitkilerinizin toprağı için doğal bir gübre oluşturabilir ya da bu kuru atıkları çay gibi demleyerek yine doğal bir vitamin ilacı hazırlayabilirsiniz. Kurutmak mı daha iyi yoksa pekmezi mi? Uzak Doğuda kurutularak yenen hurma, tanenli asidinden kurtulsun ve kurusun diye donda bırakılmakta ya da özel ve geleneksel bir yöntemle kurutularak sakladıkları hurma, yılbaşının olmazsa olmaz yiyeceklerinden biridir. Japon usulü kurutulan hurmalar, aynı bizim kuru incirlere benzer beyaz bir tabaka oluşur üzerinde. Bu pudramsı tabaka, kuruduğunda meyvenin yüzeyine çıkan şekerden dolayı kendiliğinden oluşur. Henüz sert durumdaki hurmalar, saplarına dokunulmadan ince kabukları bir bıçakla soyulur. Trabzon hurması kabuğu soyulmadan kurutulması güçtür. Sıcaklık ve kuru hava ister. Daha sonra iplere asılarak kurumaları sağlanır. Diğer bir yöntem ise, sapına ip bağlanmış hurmayı ipinden tutarak kaynamakta olan suya daldırıp bir kaç saniyede çıkarıp öyle asmaktır. Soymadan dörde dilimlenerek bırakılırsa yine kurur. Trabzon Hurmasının pekmezini yapmak içinde, ağaçtan toplanan hurmaların olgunlaşmış ve yumuşak olması gerekir.Toplanan bu hurmaların suyu çıkarılır ve büyük geniş bir kazanda kaynatılır ve pekmez olarak uzun bir süre saklanabilir.Sabah kahvaltılarında ister sade olarak ister tahin de eklenerek tüketilebilir.Sağlık açısından çok faydası vardır.

CENNET HURMASIYLA YAPILAN CİLT MASKESİNİN TARİFİ

Malzemeler

1 adet yaş hurma

1 yumurtanın sarısı

Yarım çay kaşığı kayısı yağı

Yarım çay kaşığı bal

1 çay kaşığı patates nişastası

Yapılışı ve Uygulanışı