20 Kasım 2020 Cuma 17:21 | Son Güncelleme:
Cennet hurması kış hastalıklarından koruyor
Kış meyvesi denilince akla ilk cennet hurması gelir. Peki, cennet hurması neye iyi gelir, cennet hurmasının faydaları nelerdir?
Uzmanlar kış soğuklarında hastalıklara karşı cennet hurmasını tüketmeyi tavsiye ediyor. Peki, cennet hurması neye iyi gelir? Cennte hurması içinde A, C, B1, B2, B3 vitaminleriyle protein, karbonhidrat, fosfor, kalsiyum, selüloz, demir, sodyum, potasyum, magnezyum ve tanen barındırır.
CENNET HURMASININ FAYDALARI
Özellikle A vitamini açısından zengin bir besindir
Tansiyonu dengeler
Mide dostudur
Gastrit sorunu olanlara tavsiye edilir
Mideye kuvvet verir
Bağışıklık sistemini güçlendirir
Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı savaşır