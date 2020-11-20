  • $7,6449
  • 9,0779
  • 461.18
  • 1326.4
20 Kasım 2020 Cuma 17:21 | Son Güncelleme:

Cennet hurması kış hastalıklarından koruyor

Cennet hurması kış hastalıklarından koruyor

Kış meyvesi denilince akla ilk cennet hurması gelir. Peki, cennet hurması neye iyi gelir, cennet hurmasının faydaları nelerdir?

Uzmanlar kış soğuklarında hastalıklara karşı cennet hurmasını tüketmeyi tavsiye ediyor. Peki, cennet hurması neye iyi gelir? Cennte hurması içinde A, C, B1, B2, B3 vitaminleriyle protein, karbonhidrat, fosfor, kalsiyum, selüloz, demir, sodyum, potasyum, magnezyum ve tanen barındırır.

CENNET HURMASININ FAYDALARI

Özellikle A vitamini açısından zengin bir besindir

Tansiyonu dengeler

Mide dostudur

Gastrit sorunu olanlara tavsiye edilir

Mideye kuvvet verir

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı savaşır

<p>Peki, torba yasadan kimler nasıl yararlanabiliyor? İşverenler bu süreçte nelere dikkat etmeli?

İstihdama büyük destek geldi... Başvuru tarihi ne zaman başlıyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 47 ilde 60 bin ziyaretçiyi ağırladı

Koronavirüse yakalanılması halinde ne yapmak gerekiyor? İşte adım adım yapılması gerekenler

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.