Cilt tonunuzu eşitlemek için doğru ürün CC krem

CC krem ile BB kremler ilk başta aynı görünebilir. Fakat aralarında fark bulunuyor. İlk zamanlar cilt sorunlarını önlemek için kullanılan CC krem, sorunlu bölgelere etki etmekte oldukça başarılıdır. Kızarmış ve sararmış tene, isminde olduğu gibi eşitleme işlemi uygular. Birçoğunda C ve E vitamini de bulunur. Birçok farklı çeşidi bulunan CC kremleri alırken dikkat etmeniz gerek noktalar bulunuyor.

CC KREM NEDİR?

CC krem, son derece ince yapılı, ciltteki renk eşitsizliklerini kapatmaya ve cildi dengelemeye yarayan likit ten ürünleridir. CC harfleri kimi zaman “Color Correcting” yani renk düzenleme, kimi zaman da “Complexion Correcting”yani cilt dengeleme anlamında da kullanılıyor.

Zengin içerikli CC kremler, içerisindeki ışığı yansıtan pigmentlerle ciltteki renk eşitsizliklerini gideriyorlar.

Kızarıklıklar, sarılıklar, leke görünümü ve yorgun görünümü bu şekilde gideren ve aydınlık bir etki veren CC kremler, fondöten kullanmadan cildi eşitleyerek harika görünmesini sağlıyor.

Aynı zamanda, hedefe yönelik CC kremler ile yağlı ciltlerin fazla parlamasını kontrol altına alıyor, nemlendirici özelliği ile kuru bölgelerin gün boyu nemli kalmasını sağlıyor.

CC kremler SPF içeriği ile güneşin zararlı etkilerine karşı koyup leke oluşumunu da engelliyor. Resmen sihirli bir etkisi olduğu kesin!

CC KREM KULLANIMI NASIL OLMALI?

CC krem seçenekleri arasından cilt tipine en uygun olanı bulmak için el üzerinde küçük bir test yapılabilir.

Yağlı bir cilde için ıslak bitişli CC krem yerine mat bitişli olan ten ürünleri kullanılmalı.

Kuru ciltliler ise tam tersi ıslak bitişli olan CC kremler ile daha canlı bir makyaj elde edebileceklerdir.

CC kremi öncelikle parmak ile cilde uygulanmalı. Böylece parmağın ısısı ile CC krem daha yumuşak bir hale gelecek ve cilde daha homojen bir şekilde dağılacaktır.

CC krem makyaj bazı olarak da kullanılabilir. Bununla birlikte nemlendirici özelliği olmasına dikkat edilmeli ki makyajın kalıcılığına da etki etsin.

CC kremi yüze uygulandıktan sonra makyaj süngeri veya makyaj fırçası ile dağıtılmalı. Yüzde ıslak bir bitiş isteniyor ise makyaj süngeri ıslatıldıktan sonra krem dağıtılmalı.