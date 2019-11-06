Günlük burç yorumları 6 Kasım 2019 Çarşamba yorumları

6 Kasım 2019 Çarşamba günlük burç yorumları arama motorunda en çok aranan konular arasında bulunuyor. Aşk, sağlık ve para konularında yaşanacak gelişmeler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hayata dair gelişmelerin yer aldığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık günlük burç yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi Yazdı.

KOÇ BURÇLARI GÜNLÜK YORUMU 06 KASIM 2019 ÇARŞAMBA

Ay bu gece saat 02:08’de Balık burcuna geçti. Sana çok ters enerjiler barındıran Balık burcunun üzerinde yaratacağı etkiyle bugün başkalarının duygularını önemseyebilirsin. Daha duyarlı ve dalgalı bir ruh hali içerisinde olacaksın. Sabah erken saatlerde cüzdanını ilgilendiren konularda çok daha spontane davranmaya eğilimlisin. Beğendiğin bir şeyi kimseye danışma ihtiyacı hissetmeden pahalı da olsa satın alman durumun söz konusu olabilir.

BOĞA BURÇLARI GÜNLÜK YORUMU 06 KASIM 2019 ÇARŞAMBA

Balık burcunda ilerleyen Ay bugün seni duygusal anlamda istikrarsız ve endişeli bir ruh haline sokabilir. Sezgilerinin açık olacağı sabah saatlerinde, kalbinden geçenlerin gerçeğe dönüşme ihtimali yüksek. Olumsuz düşünceleri aklından uzaklaştırmaya çalışman faydalı olur. Öğleden sonra partnerinle yaşayacağın bir olay istenmediğini, sevilmediğini düşündürtebilir. Bu konuda biraz fazla hassaslaşabilirsin.

İKİZLER BURÇLARI GÜNLÜK YORUMU 06 KASIM 2019 ÇARŞAMBA

Duygularında dengesiz enerjilerin yoğun olacağı bir gündesin. Bugün kendini kâh ağlarken kâh gülerken bulabilirsin. Duygusal açıdan bağımsız olmak istediğin bugün ofise gitmek, çalışmak istemeyebilirsin. İkili ilişkilerinde samimiyetsiz tutumlar seni öfkelendirebilir.

YENGEÇ BURÇLARI GÜNLÜK YORUMU 06 KASIM 2019 ÇARŞAMBA

Hayal gücünün yüksek olacağı ve sezgilerinin açık olacağı bir gündesin. Bir yengecin arkadaşıysan hemen bir fal kapatıp yanına koş. Bugün algıları çok açık olacaktır bana güven. Çalışma arkadaşlarının çok fazla etkisinde kalabilirsin bugün. Dedikleri doğru olabilir belki ama yine de bir şeyleri mantık süzgecinden geçirmeden harekete geçmemeye özen göstermelisin.

ASLAN BURÇLARI GÜNLÜK YORUMU 06 KASIM 2019 ÇARŞAMBA

Balık burcunda ilerleyen Ay yaratıcılığını tetikliyor. Başkalarına yardım etme isteğin artabilir. Ay’ın Uranüs ile yapacağı destekleyici açı mesleğinle ilgili uğraşlarda canlanmanı sağlıyor. Venüs ile Ay’ın öğleden sonraki zorlayıcı açısı aşk hayatınla ilgili reddedilme korkunu tetikleyebilir ve tam duygularını açmak üzereyken vazgeçebilirsin. Bu saatlerde aşırı duyarlı olabilirsin.

BAŞAK BURÇLARI GÜNLÜK YORUMU 06 KASIM 2019 ÇARŞAMBA

Ay bu gece saat 02:08’de karşıt burcun olan Balık burcuna geçti. Her zaman mantıklı hareket etmeye çalışan ve mükemmeliyetçi olan sen bugün mantık dışı davranarak karşındakileri şaşırtabilirsin. Özellikle sabah saatlerinde spontane tavırlarınla olayları akışına bırakmak isteyeceksin. İkili ilişkilerine de yansıyacak bu tutumun ile işin içinden çıkmakta zorlandığınız problemlerle ilgili gittiği yere kadar diye düşünebilirsin. Kaçan kovalanır unutma.

TERAZİ BURÇLARI GÜNLÜK YORUMU 06 KASIM 2019 ÇARŞAMBA

Bugün daha çok evcil hayvanlarının bakımlarıyla ilgilenmek istiyorsun ya da yeni bir evcil hayvan edinmek için arayışta olabilirsin. Maneviyatının yüksek olduğu bir gündesin. Çalışma arkadaşlarını, özellikle sana sundukları tavsiyelerine karşı zor beğenen tavırlarınla çileden çıkartabilirsin. Samimiyetsiz kişilerden hoşlanmıyorsun.

AKREP BURÇLARI GÜNLÜK YORUMU 06 KASIM 2019 ÇARŞAMBA

Zaten bir sezgi insanısın, perde arkasındaki olayların kokusunu 40 kilometre öteden alabilmek gibi bir özelliğin var. Bugün bu özelliğin daha da artıyor. Maneviyat ve ruhsallığının da müthiş artacağı bir gündesin. Bağlı olduğun dinin gereklerine göre maneviyatını arttırmak ve ibadet etmek için harika bir gün. Öğleden sonrasında çok duyarlı ve kırılgan olabilirsin.

YAY BURÇLARI GÜNLÜK YORUMU 06 KASIM 2019 ÇARŞAMBA

Ay bu gece saat 02:08’de Balık burcuna geçti. Hastalıklarını ilgilendiren konularda beklenmedik bir şekilde başlayacağın bir tedavinin faydasını görebilirsin. Sezgilerine güvenmen gereken bir gündesin. Akşam saatlerinde etki altında kalmaya açık olabilirsin. Çok iyi tanımadığın insanlara karşı daha dikkatli olmalısın.

OĞLAK BURÇLARI GÜNLÜK YORUMU 06 KASIM 2019 ÇARŞAMBA

Gün boyunca iletişim tarzında duyarlı ve hassas temalar öne çıkıyor. Başkalarının hislerini çok fazla önemseyeceğin bir gündesin. Kardeşlerinin sorunlarına da kayıtsız kalamıyorsun. Ebeveynlerinle onların yaşadığı sorunları görüşmek isteyeceksin. Arkadaş çevrenden bazı kimselerin samimiyetsiz tavırları seni çileden çıkartıyor.

KOVA BURÇLARI GÜNLÜK YORUMU 06 KASIM 2019 ÇARŞAMBA

Kazancının bir kısmını ihtiyacı olanlarla paylaşmak istediğin, maneviyatının yüksek olduğu bir gün. Hümanist tavırlarınla her zaman geneli düşünme eğilimindesin ancak bugün çok daha fedakarsın. Bir konuda ailenin fertlerinin genel düşüncelerine uymayan, sıra dışı bir tutum gösterebilirsin. Yardım amaçlı bir derneğe üyeysen bugünkü gündemlerinden aşırı etkilenebilirsin.

BALIK BURÇLARI GÜNLÜK YORUMU 06 KASIM 2019 ÇARŞAMBA

Ay bu gece saat 02:08’de Kova burcundan çıkıp senin burcuna geçti. Melankolik bir ruh haline bürünebilir, derin bir hassasiyet hissedebilirsin. Fikirlerinin sezgilerinle birleştiğine tanık olacaksın. İş yerinden bir kişiye veya senin için otorite konumunda olan bir kişiye karşı duygusal bir şeyler hissediyorsan bugün reddedilmekten korkabilir, ona yaklaşmaya çekinebilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com