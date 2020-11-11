Çarpık dişler telsiz nasıl düzelir?

Dişlerde çarpışıklık sorunu her geçen gün artıyor. Hatta neredeyse herkesin çevresinde diş teli kullanan biri var. Birçok kişi de çarpık dişler için tel ve braket kullanmadan, ergonomik şeffaf plakları (Invisalign yöntemi) kullanmayı tercih ediyor. Peki, dişleri düzeltmek kaç yaşında mümkün? İşte çarpık dişleri düzelten tedavi yöntemleri…

ÇARPIK DİŞLERİ DÜZELTME YÖNTEMLERİ

Çarpık dişlerde kullanılan yöntemlerin başında tel kullanılmadan çarpık dişleri tedavi eden Invisalign yöntemi geliyor.

Ağızda belirgin olarak gözükmeyen şeffaf düzeltici plaklar istenildiği zaman rahatlıkla çıkarılabiliyor.

Invisalign yöntemi, çapraşık dişleri düzeltme amacı ile dişlere takılan, çıkarılabilir, ağızda belirgin olarak gözükmeyen bir seri şeffaf düzeltici plaklarla, braket ve teller kullanılmadan dişlerin düzeltilebilmesini sağlayan bir sistemdir.

Şeffaf düzelticiler 3 boyutlu özel bilgisayarlı sistemler yardımıyla hastanın diş yapısına birebir uygun olarak modelleniyor.

İnvisalign yönteminde her bir düzeltici plak yaklaşık 2 hafta boyunca kullanılır. 2 hafta sonra yeni bir düzeltici takılır.

Tedavi süresi dişlerdeki çapraşıklık miktarına bağlı olarak 9-15 ay arasında değişir. Bu dönemde yaklaşık 18-30 adet şeffaf düzeltici plak kullanılır.

Tellerle ve braketlerle yapılan klasik ortodontik tedavi ise 18-24 ay sürmektedir.

DİŞLER HANGİ YÖNTEMLE DAHA HIZLI DÜZELİR?

İnvisalign yönteminin klasik tel ve braketlere göre en önemli avantajı estetik üstünlüğüdür.

Düzeltici plaklar tamamen şeffaftır ve fark edilmesi oldukça zordur. Bu durum özellikle ortodontik tedavi yaptırmak isteyen ancak braket ve tellerin görüntüsü sebebiyle tedaviyi erteleyen yetişkinler arasında İnvisalign’ın popülerliğini artırmaktadır.

İnvisalign’ın diğer bir üstünlüğü ağız hijyeninin sağlanmasının daha kolay olmasıdır.

Yeme-içme konusunda klasik ortodontik tedavide olan kısıtlamalar İnvisalign’da yoktur. Çünkü yemek yerken ve sıcak içecekler tüketilirken zaten çıkarılmaktadır. İstendiğinde ağızdan çıkarılabilir, fırçaladıktan sonra tekrar takılabilir.

İnvisalign yönteminin diğer bir avantajı ise tedavi süresinin ve tedavi sonucunun önceden bilinebilmesidir. Klasik ortodontik tedavide ise tedavi süresi hastaya ve hekime bağlı olarak değişkenlik gösterebilir ve net süre vermek çok mümkün değildir.

İnvisalign yönteminde sabit tellerle karşılaştırıldığında yaşanması muhtemel “alışma dönemi” çok daha rahat geçirilir.

İnvisalign yöntemi tüm süt dişleri düşüp yerine daimi dişlerin geldiği 12 yaşından itibaren başarıyla uygulanabilir.

DİŞLERİN ÇARPIKLIĞI TEDAVİSİ KAÇ YAŞINDA YAPILABİLİR?



Dişleri ilgilendiren çapraşıklık ve uyumsuzluklar her yaşta ortodontik tedavi ile düzeltilebilir.

Ortodontik tedavinin yaşı yoktur. Son yıllarda ortodontik tedavi gören her beş hastadan birinin 21 yaş ve üzeri olduğu belirlenmiştir.

Ortodontik tedavi sürecini uzun bulan az sayıda yetişkin hasta köprü veya porselen lamina yöntemleriyle tedavi seçeneğini tercih edebilmektedir.

Her çocuk 7 yaşına geldiğinde bir ortodonti uzmanı tarafından muayene edilmelidir. Sorunlar erken teşhis edildiğinde erken alınabilecek küçük önlemlerle sorunlar oluşmadan veya büyümeden tedavi edilebilir.

Çenelerin pozisyonunu ilgilendiren bir sorun varsa yani alt çene veya üst çene önde veya geride ise erken yaşlarda (8-12 yaş arası) tedavi gerekir, bunun dışındaki durumlarda yaş faktörü önemli değildir, ortodontik tedavi her yaşta başarı ile uygulanabilir. Çapraşıklık miktarı çok önemli değildir.

Dişlerdeki çapraşıklıklar diş çürükleri başta olmak üzere birçok diş ve diş eti sorununa sebep olurlar.

Özellikle birbirine komşu iki çapraşık dişin arasındaki bölgede diş çürüğü görülme ihtimali yüksektir. Bunun yanında uzun vadede dişi destekleyen kemikte de erime görülmektedir, sapasağlam ve çürüksüz dişler kemik desteğini kaybedince sallanmaya başlayıp kendiliğinden düşebilmektedir.

ÇARPIK DİŞ SORUNU NEDEN KAYNAKLANIR?



Uzmanlar, dişlerdeki çapraşıklığın yüzde 80 genetik sebeplerden kaynaklandığı belirtiyor. Bunun yanında süt dişlerinin zamanından önce çekilmesi, ağızdan nefes alma, parmak emme, uzun süreli yalancı emzik kullanımı, 20 yaş dişleri, yatış şekli ve bazı beslenme bozukluları dişlerde çapraşıklığa sebep olabilir.

Özellikle süt dişlerinin erken çekimi gerekiyorsa mutlaka alttan gelecek dişin boşluğunu korumak amacıyla “yer tutucu” uygulanmalıdır.