Çarpıcı rapor: Kuş tüyü yorganı o hastalığa neden oluyor

Brıtısh Medical Journal’da yayımlanan bir raporda kuş tüyünün akciğer iltihabına neden olduğu belirtildi.

Söz konusu vaka hakkında şu bilgiler verildi: Hasta 43 yaşında, hiç sigara içmemiş ancak 3 aydır nefes darlığı yaşıyor. Solunum yolu enfeksiyonu teşhisi konulan hastada, semptomlar kötüleşti. Yapılan tetkikler sonucunda kişinin kuş tüylerine karşı yüksek antikorları olduğu tespit edildi. Hasta yatak takımları değiştikten sonra 6 ay içinde iyileşti.