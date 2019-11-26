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  3. Çarpıcı rapor: Kuş tüyü yorganı o hastalığa neden oluyor

Çarpıcı rapor: Kuş tüyü yorganı o hastalığa neden oluyor

Çarpıcı rapor: Kuş tüyü yorganı o hastalığa neden oluyor

Akciğer iltihabına neden olduğu bir raporda yayınlanan kuş tüyünün sağlığa zarar verdiği söyleniyor. Yayımlanan bir rapora göre kuş tüyünün sağlığa tehdit oluşturduğu açıklandı.

Brıtısh Medical Journal’da yayımlanan bir raporda kuş tüyünün akciğer iltihabına neden olduğu belirtildi.

Söz konusu vaka hakkında şu bilgiler verildi: Hasta 43 yaşında, hiç sigara içmemiş ancak 3 aydır nefes darlığı yaşıyor. Solunum yolu enfeksiyonu teşhisi konulan hastada, semptomlar kötüleşti. Yapılan tetkikler sonucunda kişinin kuş tüylerine karşı yüksek antikorları olduğu tespit edildi. Hasta yatak takımları değiştikten sonra 6 ay içinde iyileşti. 


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