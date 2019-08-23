Denizli'den çıktı, namı Türkiye'ye yayıldı: Çaput aşı pilavı tarifi

Denizli bölgesinin nadide lezzetlerinden olan çaput aşı lezzetiyle yiyenlerin ağzında adeta şenlik havası yaratıyor. Çünkü çaput aşı çoğu yörede severek tüketilen bir yöresel lezzettir. Kolay ve pratik bir lezzet olmasıyla dikkat çeken çaput aşı sofraları süsleyen bir yemek aynı zamanda. İşte, “Çaput aşı nasıl yapılır? Çaput aşı tarifi..” sorusunun yanıtı haberimizde…
ÇAPUT AŞI PİLAVI MALZEMELERİ
- 10 adet asma yaprağı
- 300 gram kuşbaşı kuzu et
- 2 çay bardağı pirinç
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 3 çay bardağı su
- Yeterince tuz
ÇAPUT AŞI PİLAVI YAPILIŞI
- Öncelikle asma yaprakları yıkadıktan sonra küçük küçük doğruyoruz.
- Bir tencerenin yarısına kadar su koyduktan sonra zeytin yağını da ekleyip yaprakları haşlıyoruz.
- Yapraklar haşlanınca süzüyoruz.
- Ardından eti tencereye alıyoruz.
- Eti tencereye aldıktan sonra hiçbir şey eklemeden suyunu salıp tekrar geri çekene kadar kavuruyoruz.
- Pirinci yıkayıp et suyunu çekince ete ekliyoruz.
- Ardından suyu ve tuzu ilave edip suyunu çekene kadar pişiriyoruz.
- Pilavı piştikten sonra ocaktan alıyoruz ve asma yapraklarına ekliyoruz.
- Tahta bir kaşıkla birleştirmiş olduğumuz karışımı harmanlıyoruz.
- Üzerine kağıt havlu örtüp 10 dakika dinlendirdikten sonra yanına yoğurt da koyarak servis ediyoruz.