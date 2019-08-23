Denizli'den çıktı, namı Türkiye'ye yayıldı: Çaput aşı pilavı tarifi

Denizli bölgesinin nadide lezzetlerinden olan çaput aşı lezzetiyle yiyenlerin ağzında adeta şenlik havası yaratıyor. Çünkü çaput aşı çoğu yörede severek tüketilen bir yöresel lezzettir. Kolay ve pratik bir lezzet olmasıyla dikkat çeken çaput aşı sofraları süsleyen bir yemek aynı zamanda. İşte, “Çaput aşı nasıl yapılır? Çaput aşı tarifi..” sorusunun yanıtı haberimizde…

ÇAPUT AŞI PİLAVI MALZEMELERİ

10 adet asma yaprağı

300 gram kuşbaşı kuzu et

2 çay bardağı pirinç

3 yemek kaşığı sıvı yağ

3 çay bardağı su

Yeterince tuz

ÇAPUT AŞI PİLAVI YAPILIŞI