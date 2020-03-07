Canan Karatay'ın önerdiği Tirşik çorbası nasıl yapılır?

Koronavirüsü tehdidinin ardından Akdeniz yöresine ait "tirşik çorbasının tarifi" merak ediliyor. Prof. Dr. Canan Karatay'ın Kahramanmaraş'ta "Andırın doktoru" diye bilinen meşhur "tirşik çorbası"nın yüksek dozda antioksidan içerdiğini belirtmesinin ardından tirşik çorbasının yapılışı ve malzemeleri araştırılıyor. "Bunu kışın bol bol yerseniz grip olmazsınız." diyen Karatay'ın önerdiği "tirşik çorbasının yapılışı ve malzemeleri haberimizin devamında yer alıyor.

MALZEMELER

500 gram dövme

1 kg.tırşık

1 kase dolusu yoğurt

500 gram nohut

1 çorba kaşığı tuz

4 yemek kaşığı un

Aldığı kadar su

YAPILIŞI

Tırşık yapraklarını ince ince doğrayıp bol su ile yıkayın

Yoğurdu çırpıp nohut ve dövmeleri de yıkayın

Suyu ısıtıp malzemeleri büyükçe bir tencerenin içerisine ekleyin

Tuzunu ilave edip karıştırın

Üzerine un ekleyin ve bu şekilde pişirmeden önce 1 gün bekletin.

Bir sonraki gün ocağa alın ve iyice kaynatın.

Piştiğini anladığınızda ocaktan alıp serivis yapın

Afiyet olsun.