Canan Karatay'ın önerdiği Tirşik çorbası nasıl yapılır?
Prof. Dr. Canan Karatay, Kahramanmaraş'ta "Andırın doktoru" diye bilinen meşhur "tirşik çorbası"nı önermesinin ardından tirşik çorbasının yapılışı merak ediliyor. Koronavirüsünden sonra faydalı besinlere ilgi gösteren vatandaşlar tirşik çorbasının tarifini ve malzemelerini araştırıyor. İşte tirşik çorbasının tarifi ve malzemeleri...
Koronavirüsü tehdidinin ardından Akdeniz yöresine ait "tirşik çorbasının tarifi" merak ediliyor. Prof. Dr. Canan Karatay'ın Kahramanmaraş'ta "Andırın doktoru" diye bilinen meşhur "tirşik çorbası"nın yüksek dozda antioksidan içerdiğini belirtmesinin ardından tirşik çorbasının yapılışı ve malzemeleri araştırılıyor. "Bunu kışın bol bol yerseniz grip olmazsınız." diyen Karatay'ın önerdiği "tirşik çorbasının yapılışı ve malzemeleri haberimizin devamında yer alıyor.
MALZEMELER
500 gram dövme
1 kg.tırşık
1 kase dolusu yoğurt
500 gram nohut
1 çorba kaşığı tuz
4 yemek kaşığı un
Aldığı kadar su
YAPILIŞI
Tırşık yapraklarını ince ince doğrayıp bol su ile yıkayın
Yoğurdu çırpıp nohut ve dövmeleri de yıkayın
Suyu ısıtıp malzemeleri büyükçe bir tencerenin içerisine ekleyin
Tuzunu ilave edip karıştırın
Üzerine un ekleyin ve bu şekilde pişirmeden önce 1 gün bekletin.
Bir sonraki gün ocağa alın ve iyice kaynatın.
Piştiğini anladığınızda ocaktan alıp serivis yapın
Afiyet olsun.