Can Yaman'ın İspanya'da yaşadığı izdiham kurgu muydu? İşte şok eden paylaşım

Sosyal medyada giderek artan ve her gittiği yerde hayranları tarafından karşılanan Can Yaman'ın İspanya seyahati sonrası havaalanında izdihama uğraması çok konuşuldu. Oyuncu Can Yaman'ın yaşadığı izdihamın kurgu olduğu iddiaları çok konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada konuyla ilgili binlerce paylaşım yapıldı. Can Yaman'ın yaşadığı izdihamla ilgili havaalanı önünde çekilmiş video kafaları karıştırdı.

Sosyal medyada dolaşan videoda havaalanı çıkışınca Can Yaman henüz çıkış yapmadan oradaki kitleyi hazırlayan biri olduğu görüldü.

İŞTE SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI BULAN O PAYLAŞIM;

CAN YAMAN O İDDİALARA SOSYAL MEDYA HESABINDA YANIT VERDİ

Can Yaman paylaşımına "İspanyol Hello dergisi Hola’nın paylaştığı bu video bütün kötü niyetli insanlara cevabımdır" notunu yazdı.

İşte Can Yaman'ın paylaşımı;