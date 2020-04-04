Cam silmenin 7 püf noktası! Camları silerken iz bırakmayan yöntemler

Evde cam temizliği araştırılan konular arasında yer alıyor. Cam silerken iz bırakmayan yöntemler merak ediliyor. Evde kalma sürecinde evdeki en önemli motivasyon sebebi dışarıyı izleyebildiğimiz camlar olsa gerek. Bir yandan çayınızı yudumluyor bir yandan dışarıyı izlemeyi seviyorsanız cam lekeleri sinirinizi bozuyordur. Öyleyse bu haberimiz tam size göre. İşte camları kolayca temizlemek için 7 pratik bilgi…

1. Camdaki izlere son vermek için klasik yöntemlerden biri de gazete kağıdı ile silmektir. Gazete kâğıdını ıslatarak camı silmeniz de lekeler için yeterli olacaktır.



2. Orlonbez üzerine krem deterjan dökerek temizlemeyi deneyin. Böylece cam da çizilmemiş olur.

3. Pencere camlarınızı pürüzsüz yapmak için temizlik suyuna bir tutam tuz ilave edip camları bu suyla da silebilirsiniz.

4. Diğer yöntem ise camı sileceğiniz suyun içine yumuşatıcı ilave etmeniz olacaktır. Böylece daha kolay bir şekilde sileceğiniz camlar üzerindeki lekeler de kısa sürede yok olacaktır.

5. Evet her şeye iyi gelen limon suyu camlar konusunda da imdada yetişiyor.

6. Temizlikte önemli bir ürün olan sirke de evde en önemli kurtarıcı. Sirkeli su da cam lekelerine son vermek isteyenlerin başvurabileceği doğal yöntemlerden biridir.

7. Babaannelerimizden de duyduğumuz karbonatı birçok kişi biliyordur. Karbonatlı su camdaki lekelere son vermek için tercih edilebilecek en eski yöntemlerden de biridir.