Çam sakızının 5 faydası

Bal rengine benzeyen ve çiğnedikçe mor rengine dönen, ağır kokulu çam sakızının birçok faydası vardır. Diğer sakızlardan farklı olarak çiğnerken balon çıkarılmaz. Hazımsızlığa iyi gelir. Yenilen yağlı veya et türü gibi ağır yiyeceklerin mide de çok daha hızlı sindirilmesini sağlayan çam sakızının en büyük faydalarından biri; mideyi güçlendirip, reflü ile gastrit gibi mide rahatsızlıklarını engellemeye oldukça etkili olmasıdır.

İŞTE ÇAM SAKIZININ FAYDALARI

Çam Sakızının Faydaları, Çam sakızı tüketilmesi gereken bir bitki türüdür. Çam sakızı özellikle de solunum sorunu ve mide rahatsızlıkları üzerinde oldukça etkilidir. Acı bir tada sahip olan çam sakızı sağlık üzerinde de oldukça etkilidir. Çeşitli sağlık sorunu ile başa çıkmaktadır.

Çam Sakızı Cildi Yeniler: Sakız çiğnemek yüz kaslarının hareketlenmesini sağlamaktadır. Özellikle de çam sakızı yüz kaslarını çalıştırması haricinde diş sağlığınızı da korumaktadır. Çam sakızı bu özelliğini haricinde cildi yeniler yüz etrafında kasların çalışmasını sağlar kırışıklığı önler.

Çam Sakızı Dişleri Güçlendirir: Çam sakızı ağız içinde oluşan zararlı plakların temizlenmesini sağlamaktadır. Çam sakızı diş etlerine bakım yaparak geliştirmektedir.

Çam Sakızı Solunumu Rahatlatır: Akciğerde oluşan iltihabı kurutan çam sakızı solunum yollarını da açmaktadır. Çam sakızı oldukça güçlü ve etkili bir ürün olduğundan dolayı antiseptik özelliğe sahiptir. Bu özelliği sayesinde herhangi bir yerde oluşan yara üzerinde tedavi amaçlı uzun senelerdir kullanılan bir üründür.

Çam Sakızı Yara Tedavi İçin Kullanılır: Yaralar için macun kıvamına getirilen çam sakızı yaraların çok çabuk iyileşmesini sağlar. Çam sakızı sert bir madde olduğundan dolayı biraz su katarak yumuşatabilirsiniz. Macun kıvamında olan çam sakızı yara üzerine sürülerek iltihap oluşumunu engeller. Yara çok çabuk iyileşir ve kabak bağlayarak iz kalmadan iyileşir.

Çam Sakızı Mide Rahatsızlığını Giderir: Hazımsızlığa iyi gelen çam sakızı ayrıca yenilen yağlı veya et türü gibi ağır yiyeceklerin mide de çok daha hızlı sindirilmesini sağlar. Çam sakızı mideyi rahatlatır, güçlendirir ve reflü ile gastrit gibi mide rahatsızlıkları üzerinde oldukça etkilidir.

Diğer Faydaları;