Çam sakızının 5 faydası

“Çam sakızının faydaları nelerdir?” sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çam sakızının faydaları beklentilerin oldukça üstündedir. Solunum yolu hastalıklarına karşı faydalı olan çam sakızının, akciğer iltihaplarına ve öksürüğe karşı etkisinin yanı sıra nefes açmasıyla da oldukça önemlidir. Macun kıvamında olan çam sakızı yara üzerine sürülerek iltihap oluşumunu engellemektedir.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:30
21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:30
Çam sakızının 5 faydası

Bal rengine benzeyen ve çiğnedikçe mor rengine dönen, ağır kokulu çam sakızının birçok faydası vardır. Diğer sakızlardan farklı olarak çiğnerken balon çıkarılmaz. Hazımsızlığa iyi gelir. Yenilen yağlı veya et türü gibi ağır yiyeceklerin mide de çok daha hızlı sindirilmesini sağlayan çam sakızının en büyük faydalarından biri; mideyi güçlendirip, reflü ile gastrit gibi mide rahatsızlıklarını engellemeye oldukça etkili olmasıdır. 

İŞTE ÇAM SAKIZININ FAYDALARI

Çam Sakızının Faydaları, Çam sakızı tüketilmesi gereken bir bitki türüdür. Çam sakızı özellikle de solunum sorunu ve mide rahatsızlıkları üzerinde oldukça etkilidir. Acı bir tada sahip olan çam sakızı sağlık üzerinde de oldukça etkilidir. Çeşitli sağlık sorunu ile başa çıkmaktadır.

Çam Sakızı Cildi Yeniler: Sakız çiğnemek yüz kaslarının hareketlenmesini sağlamaktadır. Özellikle de çam sakızı yüz kaslarını çalıştırması haricinde diş sağlığınızı da korumaktadır. Çam sakızı bu özelliğini haricinde cildi yeniler yüz etrafında kasların çalışmasını sağlar kırışıklığı önler.

Çam Sakızı Dişleri Güçlendirir: Çam sakızı ağız içinde oluşan zararlı plakların temizlenmesini sağlamaktadır. Çam sakızı diş etlerine bakım yaparak geliştirmektedir.

Çam Sakızı Solunumu Rahatlatır: Akciğerde oluşan iltihabı kurutan çam sakızı solunum yollarını da açmaktadır. Çam sakızı oldukça güçlü ve etkili bir ürün olduğundan dolayı antiseptik özelliğe sahiptir. Bu özelliği sayesinde herhangi bir yerde oluşan yara üzerinde tedavi amaçlı uzun senelerdir kullanılan bir üründür.

Çam Sakızı Yara Tedavi İçin Kullanılır: Yaralar için macun kıvamına getirilen çam sakızı yaraların çok çabuk iyileşmesini sağlar. Çam sakızı sert bir madde olduğundan dolayı biraz su katarak yumuşatabilirsiniz. Macun kıvamında olan çam sakızı yara üzerine sürülerek iltihap oluşumunu engeller. Yara çok çabuk iyileşir ve kabak bağlayarak iz kalmadan iyileşir.

Çam Sakızı Mide Rahatsızlığını Giderir: Hazımsızlığa iyi gelen çam sakızı ayrıca yenilen yağlı veya et türü gibi ağır yiyeceklerin mide de çok daha hızlı sindirilmesini sağlar. Çam sakızı mideyi rahatlatır, güçlendirir ve reflü ile gastrit gibi mide rahatsızlıkları üzerinde oldukça etkilidir.

Diğer Faydaları;

  • Hazımsızlığa iyi gelir.
  • Reflüye karşı koruyucu özelliktedir.
  • Midenin kuvvetlenmesine yardımcı olur.
  • Akciğerdeki iltihaplanmayı önler.
  • Cildi besler ve yeniler.
  • Yüzdeki kasların hareketlenmesine yardımcı olur.
  • Ciltteki kırışıklıklara ve kuruluğa iyi gelir.
  • Göz hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
  • Çam sakızın da ağda elde edilir.
  • Öksürüğü azaltmada yardımcıdır.
  • Kozmetik alanında parfüm yapımında kullanılır.
  • Ağır koktuğu için sıcak suda eritilip buharıyla nefes açılabilir.
ilgili yazılar
Serinlerken doyacaksınız: Ev yapımı milkshake tarifi
Serinlerken doyacaksınız: Ev yapımı milkshake tarifi
Evde çıtır çıtır milföy hamuru yapmak çok kolay!
Evde çıtır çıtır milföy hamuru yapmak çok kolay!
Ev yapımı sağlıklı mayonez tarifi
Ev yapımı sağlıklı mayonez tarifi
Zayıflamak için elma sirkesini denediniz mi?
Zayıflamak için elma sirkesini denediniz mi?
Rüyanıza girdiyse terfi etme zamanınız geldi demektir!
Rüyanıza girdiyse terfi etme zamanınız geldi demektir!
Probiyotiğin nasıl oluştuğunu duyunca çok şaşıracaksınız!
Probiyotiğin nasıl oluştuğunu duyunca çok şaşıracaksınız!
En Yeniler
Kemik suyunun 4 önemli özelliği!
Kemik suyunun 4 önemli özelliği!
Evde çıtır çıtır milföy hamuru yapmak çok kolay!
Evde çıtır çıtır milföy hamuru yapmak çok kolay!
Doğum sonrası estetik düşünenler 2 detayı atlamayın!
Doğum sonrası estetik düşünenler 2 detayı atlamayın!
Hangi saat ne anlama geliyor?
Hangi saat ne anlama geliyor?
Rüyasında at gören muradına eriyor
Rüyasında at gören muradına eriyor
Hazır meyve suyu tüketimi kanser riskini yükseltiyor!
Hazır meyve suyu tüketimi kanser riskini yükseltiyor!
Böylesini yemediniz! Evde çikolata tarifi
Böylesini yemediniz! Evde çikolata tarifi
ABD'li model Kate Upton'dan gündemi değiştiren eleştiri!
ABD'li model Kate Upton'dan gündemi değiştiren eleştiri!
Serinlerken doyacaksınız: Ev yapımı milkshake tarifi
Serinlerken doyacaksınız: Ev yapımı milkshake tarifi
Tam da mevsimi: İncir reçelinin faydaları
Tam da mevsimi: İncir reçelinin faydaları
Ev yapımı sağlıklı mayonez tarifi
Ev yapımı sağlıklı mayonez tarifi
Rüzgar estiren dans: Cha Cha Cha
Rüzgar estiren dans: Cha Cha Cha
Zayıflamak için elma sirkesini denediniz mi?
Zayıflamak için elma sirkesini denediniz mi?
Probiyotiğin nasıl oluştuğunu duyunca çok şaşıracaksınız!
Probiyotiğin nasıl oluştuğunu duyunca çok şaşıracaksınız!
Poğaçayı böyle yapmayı denediniz mi? İşte özel tarifi
Poğaçayı böyle yapmayı denediniz mi? İşte özel tarifi
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin