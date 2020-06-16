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  3. Çam kozalağı pekmezi öksürüğe ve astıma şifa oluyor
16 Haziran 2020 Salı 09:55 | Son Güncelleme:

Çam kozalağı pekmezi öksürüğe ve astıma şifa oluyor

Çam kozalağı pekmezi öksürüğe ve astıma şifa oluyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde doğal yöntemlerle yapılan 'Çam kozalağı pekmezi' yoğun ilgi görüyor. Peki, çam kozalağı pekmezi neye iyi geliyor?

Çam kozalağı pekmezi son yıllarda ilgi gören doğal ürünler arasında yer alıyor. Kütahya’nın Emet ilçesinde yerel halk tarafından tamamen doğal yöntemlerle yapılan ’Çam kozalağı pekmezi’ ilgi görüyor. Doğal yöntemlerle yapılan çam kozalağı pekmezinin öksürüğe ve astıma iyi geldiği belirtiliyor. 

Aktarlarda ve şarküterilerde kilogram fiyatı 70 TL’den satılan çam kozalağı pekmezi, birçok hastalığa karşı koruyucu ve iyileştirici özelliği ile halk arasında aranılan ürünlerden oluyor.

ÖKSÜRÜĞE VE ASTIMA ŞİFA OLUYOR

Çam kozalağı pekmezini yörede yapıldığı şekilde, organik olarak yıllardır kullandığını belirten Emrah Çınar, ’’Öksürmede, balgam, bronşit gibi hastalıklarda şifa sunmaktadır. Özellikle astım rahatsızlıklarında, tedavi edici bir etkiye sahiptir. Çam kozalağı pekmezi, akciğerin temizlenmesine yardımcı olur. Vücudun gerekli olan mineralleri karşılamasından dolayı akciğer rahatsızlıklarına neden olan ve sigara gibi zehirli dumanların kalıcı zararlarını ortadan kaldırmaktadır. Bugün birçok doktor ve uzman bilim insanları çam kozalağının işlenmesi, yağının çıkartılması ya da pekmez (reçel) yapılmasıyla ve tüketilmesi halinde hastalık geçirmeyeceğini belirtmektedirler. Bağışıklığı arttıran bir etkiye sahip olan Çam Kozalağı, nadir bulunan özel bileşenleri içeriğinde barındırmaktadır.’’ diye konuştu.

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