Vitamin deposu çam fıstığını tüketmek için harika sebepler...

Çam fıstığı, sayısız mineral ve birçok vitamin içeren bir kuruyemiştir. Bütün Akdeniz ülkelerinde yetişen bu ağaç şemsiye görünümündedir. Bizim ülkemizde de Akdeniz kıyısında yetişen çam fıstığı, öksürük gibi basit hastalıktan, akciğer veremine kadar birçok hastalığa iyi gelmektedir. Kalp rahatsızlıklarında da oldukça etkili olan çam fıstığı, akciğer hastalıklarına karşı oldukça etkilidir.
ÇAM FISTIĞININ FAYDALARI NELERDİR?
Çam fıstığı bitki kökenli bir besindir. Günlük hayatta sıkça tüketilen çam fıstığı içerisinde esansiyal mineraller, vitaminler ve kandaki kolesterol seviyesini düşürmede faydalı olan kalp dostu tekli doymamış asitlerin önemli bir kaynağıdır. Sağlık açısından birçok etkisi bulunan çam fıstığının faydaları ise saymakla bitmiyor... İçerdiği yüksek miktardaki mineral ve vitaminlerle genel sağlığınıza büyük fayda sağlar. Çam fıstıkları, vücudunuza enerji vermek için seçebileceğiniz sağlıklı bir yemiştir. Bir avuç dolusu çam fıstığı yemek, bütün gün boyunca size yüksek enerji sağlar. Çam fıstıkları mükemmel bir doymamış yağ deposudur ve kandaki kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur. Düzenli çam fıstığı tüketimi, kandaki iyi kolesterolü arttırarak, kötü kolesterol seviyesini düşürür. İçerdiği oleik asit sayesinde ise, karaciğeri destekleyerek, vücuttaki trigliseritleri atmasını sağlar. Ayrıca, sağlıklı bir kan lipit profili oluşturarak, atar damar hastalıklarını ve felci önler.
- Çam fıstığı bol protein ve mineral içerir.
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- 100 gram çam fıstığı içeriğinde yaklaşık olarak 45 gram yağ, 31 gram protein, 5 gram karbonhidratla vitaminler, mineraller ve su yer alır.
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- Akciğer hastalıklarında, verem, grip, soğuk algınlığı, nefes darlığı, bronşit, astım, öksürük, göğsü yumuşatma, balgam sökme sorunlarında faydalı etkileri vardır.
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- C vitamini, B1 vitamini ve B2 vitamini en çok yer alan vitaminlerdir.
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- Resveratrol içeren fıstık ve fıstık türleri nitrik oksit üretiminin artmasını sağlayarak kalp ritimlerini düzenler. Bu sayede kalp krizi ve inme riski en aza indirgenmiş olur.
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- Çam fıstığında, doymamış yağ asitlerinden oleik asit ve linoleik asit; doymuş yağ asitlerinden de palmitik asit ve stearik asit yer almaktadır.
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- Çam fıstığındaki linoleik asit, vücutta meydana gelmesi olası birçok zehre karşı panzehir niteliği taşır.
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- Çam fıstığıyla alınan linolenik asit vücutta, gamma linolenik asite (GLA) dönüştürülür. Daha sonra, hücre fonksiyonlarının düzenlenmesinde hayatî öneme sahip prostaglandinlere dönüşürler.
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- Tüberküloz ve aneminin gelişmesini önlemeye yardımcıdır.
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- Siroz, onikiparmak bağırsağı, mide, damar tıkanıklığı gibi sorunlarda yararlıdır.
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- Omega–3, Omega–6, B vitamini, E vitamini, karoten, demir, çinko, potasyum manganez, fosfor içerir.
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- Vücutta romatizmal ağrılarda, siyatik, bel ağrısı, sırt ağrısı ve mafsal ağrılarını iyi gelmektedir.
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- Safra kesesinin sağlığının korunmasında büyük etkisi olan fıstık, safra kesesinde meydana gelebilecek olası taş oluşumlarının da önüne geçmektedir. Safra kesesinin sağlığı için günde dört adet haftada 2 avuç tüketebilirsiniz.
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- Çam fıstığı, kabuklu ya da kabuksuz biçimde satılır.
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- Fıstık çamı, karaçam, kızılçam, Halep çamı ve sarıçam ülkemizde yetişen çam türleridir.