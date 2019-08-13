Vitamin deposu çam fıstığını tüketmek için harika sebepler...

Çam fıstığı, sayısız mineral ve birçok vitamin içeren bir kuruyemiştir. Bütün Akdeniz ülkelerinde yetişen bu ağaç şemsiye görünümündedir. Bizim ülkemizde de Akdeniz kıyısında yetişen çam fıstığı, öksürük gibi basit hastalıktan, akciğer veremine kadar birçok hastalığa iyi gelmektedir. Kalp rahatsızlıklarında da oldukça etkili olan çam fıstığı, akciğer hastalıklarına karşı oldukça etkilidir.

ÇAM FISTIĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Çam fıstığı bitki kökenli bir besindir. Günlük hayatta sıkça tüketilen çam fıstığı içerisinde esansiyal mineraller, vitaminler ve kandaki kolesterol seviyesini düşürmede faydalı olan kalp dostu tekli doymamış asitlerin önemli bir kaynağıdır. Sağlık açısından birçok etkisi bulunan çam fıstığının faydaları ise saymakla bitmiyor... İçerdiği yüksek miktardaki mineral ve vitaminlerle genel sağlığınıza büyük fayda sağlar. Çam fıstıkları, vücudunuza enerji vermek için seçebileceğiniz sağlıklı bir yemiştir. Bir avuç dolusu çam fıstığı yemek, bütün gün boyunca size yüksek enerji sağlar. Çam fıstıkları mükemmel bir doymamış yağ deposudur ve kandaki kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur. Düzenli çam fıstığı tüketimi, kandaki iyi kolesterolü arttırarak, kötü kolesterol seviyesini düşürür. İçerdiği oleik asit sayesinde ise, karaciğeri destekleyerek, vücuttaki trigliseritleri atmasını sağlar. Ayrıca, sağlıklı bir kan lipit profili oluşturarak, atar damar hastalıklarını ve felci önler.