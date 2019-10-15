Çağla aşı nasıl yapılır? İşte tarifi

Çağla Aşı, isminden de anlaşıldığı üzere içerisinde çağla bulunduran bir yemektir. Çağlanın faydalarına bir göz atmak gerekirse; Çağla, içerdiği selenyum, E ve C vitamini sayesinde çağla kansere karşı koruyucu etki gösterir, bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar. Güçlü bir antioksidan olan E vitaminini içerdiğinden dolayı çağla meyvesi cilt sağlığında etkilidir, hatta yaşlanmayı geciktirici etkiye sahiptir. Yüksek lif oranına sahip glisemik indeksi düşük bir meyve olması sebebi ile çağla badem özellikle şeker hastaları için önemlidir.

ÇAĞLA AŞI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

• 1 kg çağla (badem)

• 300 gr yağsız parça kuzu eti

• 1 su bardağı nohut

• 500 gr süzme yoğurt

• 1 yumurta

• 3 yemek kaşığı tereyağı

• 1 yemek kaşığı haspir

• Tuz

• Karabiber

Çağlaları boyuna ikiye kesip çekirdeklerini çıkarın. Üzerine su ekleyip yumuşayana kadar haşlayın ve suyunu süzün. Kuzu eti ve nohudu tencereye alıp pişirin. Kuşbaşı et ve akşamdan ıslatılmış nohutu düdüklü tencerede 20 dakika pişirin. Çağlayı ekleyip tuzla tatlandırın. 5 dakika pişirin. Süzme yoğurt ve yumurtayı bir kasede çırpın. Pişirdiğiniz yemeğin suyundan azar azar ekleyip çırpmaya devam edin. Ilınmış olan karışımı yemeğe azar azar ekleyip karıştırın. 2-3 dakika pişirin. Tereyağını tavada kızdırıp karabiber ve haspiri ekleyin. Yemeğe ekleyip servis yapın.