Koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendiren besinleri öneren uzmanlar, C vitaminin önemini vurguladı. Peki, C vitamini neden önemli? C vitamininin faydaları nelerdir? Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Teknopol İstanbul Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Mutlu Demiray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde henüz belirlenmiş, çok etkili olduğu görülmüş bir tedavi olmadığını belirterek, "Elimizdeki en önemli silahlar 'hidroksiklorokin' ve 'Favipiravir'dir. Bunların dışındaki elimizdeki en önemli silah, yüksek doz vitamin C uygulamasıdır. Vitamin C'nin bu ilaçlarla etkileşimi ve yan etkisi yoktur, ayrıca da güvenlidir." dedi.

Prof. Dr. Demiray, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüksek doz C vitamininin Kovid-19 tedavisindeki önemini anlattı.

Demiray, "Vitamin C, Kovid-19 tedavisinde basit ve etkin bir tedavidir. En azından güvenlidir." diyerek, yıllardır C vitaminin viral enfeksiyonlarda ve yoğun bakım hastalıklarında etkilerinin araştırıldığını, birçok çalışmada etkili olduğunun gösterildiğini dile getirdi.

Son olarak uluslararası bilim dergisi JAMA'da yapılan bir değerlendirmeye ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Demiray, şöyle devam etti:

"JAMA gibi önemli bir dergide yapılan değerlendirmede akciğer hasarı oluşmuş yoğun bakım hastalarına vitamin C eklenmesiyle ölüm riskinin yaklaşık yüzde 20 azaldığı gösterilmiştir. Ancak bilim dünyasında garip bir körlük vardır ve bu yüzde 20'lik ciddi bir avantajı görmezlikten gelmektedir. Aynı şekilde Şangay'da 50 orta ağır Kovid-19 hastasında yapılan çalışmada, yüksek doz vitamin C uygulanan hiçbir hastada ölüm olmadığı bildirilmiştir. Kovid-19'un nasıl hastalık yaptığı değerlendirildiğinde bağışıklık sistemindeki düzenin çok önemli olduğu ve bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasının gerekliliği görülmektedir. Bağışıklık sistemi herhangi bir düşmanla savaşırken en ihtiyaç duyduğu molekülün vitamin C olduğu, bugün en iyi bilinen gerçeklerden biridir. Eğer Kovid-19'lu bir hastada vitamin C yetersizliği baş gösterirse immün sistemdeki düzen daha bozulmakta ve bu kez vücuda zarar vermeye başlamaktadır."

SBÜ, PARABENSİZ YÜKSEK DOZDA C VİTAMİNİ ÜRETTİ



Demiray, amaçlarının çok yüksek dozlarda dahi güvenli olduğu bilinen bir molekülü kullanarak hastalara yardımcı olmak olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Demiray, Sağlık Bilimleri Üniversitesi öncülüğünde içerisinde paraben bulunmayan yüksek dozda C vitamini üretildiğini söyleyerek, şunları kaydetti: