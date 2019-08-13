Buzdolabının içi nasıl temizlenmelidir?

“Buzdolabı içi nasıl temizlenir?” merak ediliyor. Evlerin olmazsa olmazı olanlardan biridir beyaz eşyalar. Bunlardan birisi olan buzdolabı ise en temellerindendir. İçerisinde yiyeceklerin saklandığı ve hijyenin önemli olduğu bir alan olan buzdolabı içi nasıl temizlenir merak ediliyor.

13 Ağustos 2019 Salı 13:08
13 Ağustos 2019 Salı 13:08
Buzdolabının içi nasıl temizlenmelidir"
Buzdolapları gıdaların sağlıklı saklanması için evlerin olmazsa olmazlarındadır. Kimse yiyeceklerin olduğu yerde bakterilerin birikmesini istemez. Bu nedenle herkes “Buzdolabı içi nasıl temizlenir?” sorusunu merak etmektedir. Buzdolabının temizlenmesi ile ilgili tüm detaylar haberimizin devamında sizlerle...
 
BUZDOLABI NASIL TEMİZLENİR?
 
Buzdolabı satın aldıktan sonra eve teslimatı yapılır. Teslimat sonrası buzdolabının ambalajının çıkarılması ve kurulumu yetkili servisin işidir. Buzdolabının fişini prize takmadan önce beklemeniz gereken bir süre ya da buzdolabının mutfağın neresinde konumlanabileceği gibi detaylar yetkili servis tarafından aktarılacaktır. Yeni buzdolabınız geldi, servis tarafından kurulumu yapıldı. Buraya kadar her şey güzel, buzdolabınız yeni olduğu için tertemiz gözüküyor.  Fakat beyaz eşya üreticileri tarafından da tavsiye edildiği gibi gıda maddelerini yerleştirmeden önce mutlaka buzdolabını temizlemelisiniz. Peki yeni buzdolabı nasıl temizlenir konusunda aklınızda şüpheleriniz mi var? Merak etmeyin, bu şüphelerinizin olması gayet normal.
 
YENİ BUZDOLABI NASIL TEMİZLENİR?
 
? Buzdolabının fişini prize takmadan önce, bir kap suyun içine karbonat ve sirke atın.
? Temiz ve yumuşak bir bezi bu suda ıslatarak buzdolabının içini, raflarını, varsa çekmecelerini iyice silin.
? Ardında duru suyla tekrar silin.
? Mutlaka kuru temiz bir bezle her yerini kurulayın. Islak ya da nemli şekilde çalıştırdığınız buzdolabı koku oluşmasına sebep olabilir.
? Kuruladıktan sonra fişi takıp buzdolabınızı çalıştırabilirsiniz.
Buzdolabının ilk kullanım öncesi temizliğinde ya da daha sonraki temizliklerde çamaşır suyu, yüzey temizleyici gibi kimyasal temizleyiciler kullanmaktan kaçının. Çamaşır suyu ile hijyen sağlayabilirsiniz fakat gıda maddelerini koyduğunuz buzdolabının deterjandan iyi arındırılmaması sağlınız açısından tehlike oluşturacaktır. Ayrıca çamaşır suyu buzdolabınızın sararmasına, yüzey temizleyiciler de çizilmesine sebep olur. Yeni buzdolabınızı iyi günlerde kullanmanızı dileriz.
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