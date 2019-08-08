Buz banyosu işe yarıyor mu?

“Buz banyosu işe yarıyor mu?” sorusunun cevabı her zaman merak ediliyor. Genellikle profesyonel sporcuların tercih ettikleri bu yöntem, daha çok yaptıkları ağır antrenmanlardan sonra kas ağrılarını ve enflamasyonu azaltmak için tercih ediliyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:44
08 Ağustos 2019 Perşembe 15:37
Buz banyosu işe yarıyor mu"

Buz banyosu, yaş, kas oranı gibi faktörlere göre değişiklik göstermektedir. 60 yaş ve üstü kişilerde kaslerı rahatlatma ve enflamasyon yönünde yarar sağlarken daha genç yaşlarda enflamasyonu yavaşlattığı öngörülmüştür. Bunlarla birlikte vücuttaki kas oranına göre de değişkenlik gösteren buz banyosu ile ilgili birçok soru işareti de söz konusu. Buz banyosu ile ilgili bilgileri sizin için derledik.

BUZ BANYOSU NE İŞE YARAR?

Atletler maç sonrası buz banyosunun kaslara iyi geldiğini söylüyor. Bu iddia ne kadar doğru?

Britanya'nın ünlü tenisçisi Andrew Murray her maçtan sonra duşunu alır, yemeğini yer, sonra da buz banyosu yaparmış. Murray'in buzla dolu 8-10 derece suda 8 dakika uzandığı söyleniyor. Başka atletlerin de müsabaka sonrasında vücutlarını toparlamak için buz banyosu yaptığı biliniyor. Onların başarısı bu yöntemin işe yaradığının kanıtı olarak gösteriliyor. Buz banyosunun vücut ısısını düşürerek kas dokusunda iltihap ve yangıyı azalttığına inanılıyor. Bu algı ne kadar doğru? BBC'den Claudia Hammond bu soruya cevap aradı.

Bir yerimizi incitmişsek üstüne buz torbası koyduğumuzda ağrı ve şişmenin azaldığını görmüşüzdür. Fakat profesyonel atlet ya da vücut geliştirme heveslileri açısından bu tür uygulamaların ters etkide bulunacağı söyleniyor. Soğuk suyla temas kan akışını azaltır, bu ise herhangi bir incinme sonrasında kasların yenilenmesini sağlayan protein sentezini, dolayısıyla iyileşme sürecini yavaşlatır. Ağırlık çalışması yapanlarda bir miktar enflamasyon (yangı) kaslardaki onarımı harekete geçirerek onları güçlendirdiği için yararlı olabilir. Bu süreci bilerek engellemek olumlu sonuç vermeyebilir. Enflamasyon ağrı verdiğinden bu ağrıyı giderici tedbirler alınır, fakat bunun iyileşmeyi engellediğine dair veriler var.

Ibuprofen gibi enflamasyona karşı kullanılan ilaçların ağrıyı azaltmakla beraber onarımı yavaşlatma etkisi gösterdiği belirtiliyor. Bu konuda yapılan araştırmalar bir miktar enflamasyonun yararlı olduğu sonucuna vardı. Ancak bunun hangi miktarda ve iyileşmenin hangi aşamasında faydalı olduğu sorusu henüz cevaplanmış değil. Bu konuda yaş etkeni de söz konusu olabilir. 65 yaş üstü kişiler 12 hafta boyunca enflamasyona karşı ilaç aldığında kas hacimlerinin ilaç almayanlara oranla biraz daha arttığı görüldü. Fakat daha genç ve formda olan kişilerde bu ilaçların kas onarımını yavaşlatıcı etkisi görülebilir. Sporcu olmayanların ağrıya karşı ilaç alarak iyileşme sürecini azaltmasında sorun olmayabilir, ama bir an önce güçlenmek isteyen atletlerin enflamasyona karşı ilaçtan kaçınması daha doğru olabilir.

Sıçanlarla yapılan deneylerde enflamasyona karşı buz uygulamasının kas yenilenmesini yavaşlatmadığı, fakat daha büyük kaslı insanda buzun aynı etkiyi göstermediği görüldü. Fakat bir süre önce Avustralya, Norveç ve Japonya'da yapılan deneylerde buz banyosu yapanlarla yavaştan ısınma hareketleri yapanlar karşılaştırıldı. Kastaki enflamasyon ve strese karşı markerlerin egzersiz sonrası bir miktar arttığı, ama buz banyosunun bir etkisi olmadığı görüldü. Yani soğuk su enflamasyonu azaltmıyordu.

Queensland Teknoloji Üniversitesi'nde araştırmayı yürüten Jonathan Peake, atletlerin buz banyosu tekniğini tekrar gözden geçirmesi gerektiğini söylüyor. Zira bu yöntem enflamasyonu azaltmıyor, zaten azaltması da kas yenilenmesini yavaşlatıyor. Peake buz banyosunun müsabakalar arasında hızlı rahatlama bakımından yararlı olabileceğini, ama uzun vadede kasların güçlenmesi bakımından olumlu sonuç vermediğini söylüyor.

Uyarı: Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden BBC ve Türkiye Gazetesi sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

ilgili yazılar
İşte bebeğinizi rahatlatacak masaj teknikleri
İşte bebeğinizi rahatlatacak masaj teknikleri
Kakao maskesinin 9 mucizevi etkisi!
Kakao maskesinin 9 mucizevi etkisi!
Aslan burcu kadını nelerden hoşlanır?
Aslan burcu kadını nelerden hoşlanır?
Balık burcu kadınının taşıdığı en ilginç özellik!
Balık burcu kadınının taşıdığı en ilginç özellik!
Alınan çiçeklerin anlamları nelerdir? Çiçek alırken nelere dikkat edilmelidir?
Alınan çiçeklerin anlamları nelerdir? Çiçek alırken nelere dikkat edilmelidir?
Aleo Vera'nın faydaları ile kolay güzelliği yakalayın
Aleo Vera'nın faydaları ile kolay güzelliği yakalayın
En Yeniler
Tarihten bugüne ışık tutan el sanatları!
Tarihten bugüne ışık tutan el sanatları!
Bebek masajı nasıl yapılır?
Bebek masajı nasıl yapılır?
Aslan burcu kadını nelerden hoşlanır?
Aslan burcu kadını nelerden hoşlanır?
Dikkat eksikliğini bu yöntemle düzeltebilirsiniz
Dikkat eksikliğini bu yöntemle düzeltebilirsiniz
Kestanenin en faydalı 5 etkisi!
Kestanenin en faydalı 5 etkisi!
Balenciaga'nın çıkardığı su şişesi kılıfı dudak uçuklatıyor!
Balenciaga'nın çıkardığı su şişesi kılıfı dudak uçuklatıyor!
Kakao maskesinin mucizevi etkisi!
Kakao maskesinin mucizevi etkisi!
Mavi gülün anlamını duyunca çok şaşıracaksınız!
Mavi gülün anlamını duyunca çok şaşıracaksınız!
Buz banyosunun kaslara etkisi nedir?
Buz banyosunun kaslara etkisi nedir?
Başak burcu erkeğinin özellikleri şaşırtıyor!
Başak burcu erkeğinin özellikleri şaşırtıyor!
Aloe Vera bitkisi yenilir mi?
Aloe Vera bitkisi yenilir mi?
İdeal kadın vücudu ölçüleri ne olmalı?
İdeal kadın vücudu ölçüleri ne olmalı?
İşte güçlü hafızaya sahip olmanın sırları!
İşte güçlü hafızaya sahip olmanın sırları!
Chia tohumunun bilinmeyen 7 faydası!
Chia tohumunun bilinmeyen 7 faydası!
Evliliğin çiftler üzerindeki şaşırtıcı etkisi!
Evliliğin çiftler üzerindeki şaşırtıcı etkisi!
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin