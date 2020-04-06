Burun estetiğinde ameliyat sonrası yapılması gerekenler nelerdir? Burun estetiği nasıl oluyor?

Burun estetiği merak ediliyor. Burnu yeniden şekillendirme ve yapılandırma ameliyat olan "rinoplasti" uygulaması araştırılan konular arasında yer alıyor.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. İbrahim Ağrı, burunun yeniden şekillendirme yöntemi olan ’rinoplasti’ konusunda İHA'ya açıklamalarda bulundu. “Rinoplasti burnu yeniden şekillendirme ameliyatıdır” diyen KBB Hastalıkları Opr. Dr. İbrahim Ağrı, "Doğumsal gelişen ya da travmaya bağlı gelişen buru deformetilerinin düzeltilmesidir. Rinoplasti de amaç yüze uygun doğal görünümle burun elde etmektir. 18 yaş itibari ile rinoplasti ameliyatı yapılmakla birlikte, kemik gelişiminin tamamlandığı ve deformitenin çok ileri düzeyde olduğu hastalarımızda ameliyat yaşınını biraz daha erkene çekebiliyoruz. Rinoplasti iki yaklaşımla yapılmaktadır. Kapalı ve açık yaklaşım. Kapalı yaklaşımda hiç bir insizyon (kesi) dışarda gözükmemekle birlikte açık yaklaşımda da burun deliklerinin en dar yerinden yapıldığından dolayı insizyon herhangi bir skar görünmemektedir” dedi.

AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI



Ameliyat öncesi ve sonrası hakkında bilgi veren Opr. Dr. İbrahim Ağrı, “Ameliyat öncesi kan sulandırıcı ağrı kesicilerden uzak durmak lazım. Bunlar ameliyat sonrasında kanama riskini yükselten ilaçlardır. Diğer bir sakıncalı konu sigara kullanımıdır. Ameliyat öncesi ve sonrasında önermemekteyiz. Ameliyat genel anestezi altında yapılmaktadır. 1 ila 6 saat sürmekle birlikte ortalama 3 saat sürmektedir. Ameliyat sonrası hastamızın başı bir miktar yukarıda olmalı. Hastamızın göz etrafı ve yanak kısmına soğuk jeller ve buz uygulanmalı sıcak yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Yaklaşık 2 hafta spor önermemekle birlikte yaklaşık 6 hafta güneş ışığından sakınılması gerekmektedir. Ameliyattan 2 gün sonrası burun içerisindeki tamponları alıyoruz. Haftasında ise burun üzerindeki alçıyı alıyoruz. Ortalama bir hafta şişlik ve morluklar olabilmektedir. Hastamızı aylık ve yıllık olmaz üzere kontrole alıyoruz." diyerek sözlerine son verdi.