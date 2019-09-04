Burun estetiği aceleye getirilmemelidir! İşte nedeni!

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, burun estetiği tasarımında kullanılan teknikler ve ideal burun şekli kriterlerini sizler için anlattı.

YENİ BURUN ŞEKLİ NASIL TASARLANIR?

Burun estetiği olmaya karar verdiğinizde bir sonraki adım yeni burnunuz için en ideal şeklin nasıl olacağıdır. Muayene sırasında doktorunuz, burnunuzdaki sorunları tespit ederek ne yapılması gerektiğini belirler. Burun estetiğinde kriterleri belirleyen şey, şu anki burnunuzun boyutu, şekli ve yüzünüzün genel yapısıdır.

Burun estetiği ameliyatının başarısını etkileyen çok önemli faktörler bulunur. Hastanın cildinin kalitesi, kıkırdak doku ve burun kemiğinin yapısı, kişinin psikolojik sağlığı, cerrahın yeteneği ve kullanılan teknolojinin özelliği önemli bir rol oynar. Bütün bu şartların ameliyatı planlamadan önce dikkate alınması gerekir.

Örneğin, en yaygın prosedürlerden birisi olan burun küçültme ameliyatında, burnun ne kadar küçük olabileceği konusunda bir sınırlama vardır. Burnun alacağı şekil yüzün genel ölçüleriyle uyumlu olmalıdır. Burun çene ve yanaklara oranla çok küçükse yüzün genel görünümü de orantılı olmalıdır. Burnun yeni şekli yüzün doğal görünmesine yardımcı olacak şekilde incelikli bir şekilde tasarlanmalıdır. Burun estetiği asla aceleye getirilmemelidir. İdeal bir burun yüzün diğer özellikleri uyumlu olmasının yanı sıra mükemmel de bir işleve sahip olması gerekiyor.

BURUN ŞEKLİ İLE YÜZ YAPISI UYUMLU OLMALI

Yeni burnunuzun şeklini seçerken, doğuştan sahip olduğunuz burnunuzun boyutunu, şeklini ve oranını optimize edilerek karakteristik özelliklerin korunmasına dikkat edilir. Cinsiyet de burnun yeni şeklinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Kadınların burun kemeri, burun ucu, burun deliği şekillendirmeleri erkeklere kıyasla daha feminen bir görünüme sahip olmalıdır. Erkeklerde ise maskülen görünümün korunması gerekir. Bu farklılık ise mm’lik farklarla sağlanır.

Bir arkadaşınızın veya ünlü bir kişinin burun şeklinden esinlenmek isteyebilirsiniz. Ancak bir başkasının yüzünde güzel duran burun sizin yüzünüzde aynı estetiği sağlayamayabilir. Bununla birlikte, sevdiğiniz burun resimleri, muayene sürecinde isteklerinizi ve beklentilerinizi daha iyi ifade etmenize yardımcı olabilir, ancak doktorunuzun önerilerini dikkate almanız gerekir.

3D TASARIM CİHAZLARININ FAYDALARI

3D tasarım cihazıyla yeni burun şekli ameliyattan önce tasarlanarak hologram ya da 3D mask görüntüleme teknikleriyle yeni burun şekli ameliyattan önce kişinin kendi simülasyon görüntüleri üzerinden yapılabilmektedir. Bu uygulama hasta memnuniyetini artıran teknolojik gelişmelerin en başında yer alıyor. Bu sayede hasta yüzüne en uygun burun şeklini her açıdan görebilir. Ameliyat sonrası nasıl bir görünüme sahip olacağı endişesinden kurtulabilir. Hasta hologram tekniği aracılığıyla öncesi ve sonrası görüntülerini karşılaştırarak ideal bir burun şekline daha doğru bir şekilde karar verebilir.