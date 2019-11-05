Burcu Esmersoy'dan boşandığı eşi Berk Suyabatmaz ile Berrak Tüzünataç ilişkisine şaşırtan cevap

Berk Suyabatmaz'ın oyuncu Berrak Tüzünataç ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları dilden dile dolanırken Burcu Esmersoy, bu konu hakkında ilk kez konuştu.

2. Sayfa'nın haberine göre; Bir davete katılan Burcu Esmersoy, "İki bekar insan, eğer ilişkileri varsa beni hiç ilgilendirmez" dedi.