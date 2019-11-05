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  3. Burcu Esmersoy'dan boşandığı eşi Berk Suyabatmaz ile Berrak Tüzünataç ilişkisine şaşırtan cevap

Burcu Esmersoy'dan boşandığı eşi Berk Suyabatmaz ile Berrak Tüzünataç ilişkisine şaşırtan cevap

Burcu Esmersoy'dan boşandığı eşi Berk Suyabatmaz ile Berrak Tüzünataç ilişkisine şaşırtan cevap

Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz ile olan boşanma süreci basında çok kez yer aldı. Berk Suyabatmaz'ın Berrak Tüzünataç ile ilişkisi olduğuna yönelik iddialar Burcu Esmersoy'a soruldu. Burcu Esmersoy konuyla ilgili şaşırtan yanıt verdi.

Berk Suyabatmaz'ın oyuncu Berrak Tüzünataç ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları dilden dile dolanırken Burcu Esmersoy, bu konu hakkında ilk kez konuştu. 

2. Sayfa'nın haberine göre; Bir davete katılan Burcu Esmersoy, "İki bekar insan, eğer ilişkileri varsa beni hiç ilgilendirmez" dedi.

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