Burçların bugün sürprizi var! İşte 20 Ekim 2019 Pazar günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar 20 Ekim 2019 Pazar günlük burç yorumlarını sorguluyor. Burç yorumlarında pazar günü neler yazacağı araştırılan konular arasında bulunuyor. Aşk, sağlık ve para konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında yer alıyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURCU 20 EKİM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 MART - 20 NİSAN)

Doğrusu bugün gününüzde değilsiniz stresli bir gün geçireceksiniz. Sinirinizi insanlardan çıkarmayın. Asabiyetinize bir son verin. Biraz daha anlayışlı olun. Yaşadığınız hayal kırıklıkları asabiyetinize yol açtı. Bu durumdan bir an önce kurtulmaya bakın. Kendinize güzel bir yorgunluk kahvesi yapın ve derin bir nefes alın.

BOĞA BURCU 20 EKİM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 NİSAN - 23 MAYIS)

Son zamanlarda bir hayli duygusalsınız. Tek bir laf bile sizi üzebiliyor. Bugün kendinize zaman ayırın ve kendinizi dinleyin. Kalbinizin sesini dinleyin ve bol bol yürüyüşler yapın. Sporu hayatınızdan çıkarmayın çünkü bunlar vücudunuza iyi gelecektir. Duygusallığınızı vücudunuzdan enerji yakarak atın.

İKİZLER BURCU 20 EKİM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 MAYIS - 23 HAZİRAN)

Bugün tatlı mutlulukların yorgunluğu var üzerinizde. Aileden bir kuş daha uçtu ama unutmayın asla yalnız değilsiniz. Siz herkes tarafından sevilen birisiniz ve büyük bir ailenin ferdisiniz. Mutluluğun keyfini çıkarın bugün. Akşam saatleri küçük tatsızlıklar yaşanabilir, çok da üzerinde durmayın.

YENGEÇ BURCU 20 EKİM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Bugün kalbinizden geçenlere yönelik son planları yapacağınız, detayların üzerinden geçeceğiniz, hesap işlerine odaklanacağınız, arta kalan işlerinizi halledeceğiniz bir gün olabilir. Sağlığınıza, beslenmenize daha çok özen göstermeniz gerekebilir, şifa konuları, ilaçlar, bitkisel veya alternatif kürler, tedaviler bugün daha çok ilgi duyacağınız alanlar olabilir.

ASLAN BURCU 20 EKİM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)

Bugünlerdeki gergin ve sinirli halinizle sevdiklerinizi fazlasıyla üzüyorsunuz. Yarın üzüleceğiniz şeyler yaşamamak için sevdiklerinizle iyi geçinin. Kimseye düşman olmamaya çalışın, ayağınızı kaydırmaya çalışanlarla iş birliği yapmayın. Siz sadece işinize ve yaptıklarınıza konsantre olun. Özellikle bu zamanlarda kısa bir seyahat iyi gelebilir.

BAŞAK BURCU 20 EKİM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)

Bugün alacağınız bir haber günüzü olumsuz etkileyebilir. Bu istemsizce kötü şeyler düşünmenize sebep olabilir. Her halükar da pozitif olmaya bakın. Çevrenize aldırmayın olumsuz yorumlara karşı yenik düşmenin unutmayın her acı sizi ileride daha da çok güçlendirecektir. Sadece zamana ihtiyacınız olacak. Kendinize dikkat edin.

TERAZİ BURCU 20 EKİM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 EYLÜL - 22 EKİM)

Değişen koşullar nedeniyle gelecek planlarınız ve hedefleriniz bir kez daha ellerinizden kayıp gidiyor. Bunun moralinizi bozmasına izin vermeyin ve oturup durumunuzu enine boyuna düşünün. Belki de her şey ilk bakışta göründüğü gibi değildir ve bazı tedbirler alarak hasarı azaltmanız mümkün olacaktır.

AKREP BURCU 20 EKİM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 EKİM - 22 KASIM)

Bugün telaşlı bir gün sizin için. Akşam saatlerinde katılacağınız bir buluşmanın heyecanı ve hazırlıkları tüm gününüzü alabilir. Gün içinde küçük kazalar yaşanabilir dikkat. Parasal konularda ise son zamanlarda artan harcamalarınız nedeniyle sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Biraz daha planlı olmak gerekebilir.

YAY BURCU 20 EKİM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMU(23 KASIM-22 ARALIK)

Bugün enejisi yüksek bir gün. Hayata yeni başlamışçasına güne başlayabilirsiniz. Aldığınız kararlar sizi güvenli bir geleceğe taşıyacağı şüphesiz. Şimdi kaygıları bir yana bırakıp günün tadını çıkarın. Akşam saatleri aile içi bir davete katılmanız gerekebilir. Bu buluşma uzun zamandır görmediğiniz yakınlarınızla yeniden buluşmanıza vesile olabilir.

OĞLAK BURCU 20 EKİM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 ARALIK - 20 OCAK)

Son günlerde çok üzüldünüz. Aile içi sorunlar yaşıyor ve çevrenize de bu durumu yansıtıyorsunuz. Elbet sorunlarınızı aşacaksınız ama bunun çabuk olmasını istiyorsunuz. Gizli gizli ağlamaktan vazgeçin. Sağlam durmaya çalışın ve güçlü bir şekilde doğrulabilirsiniz. Yaşananlar ruhsal ve fiziksel olarak da sizi derinden etkilemiş olabilir. Destek almanızda fayda var.

KOVA BURCU 20 EKİM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 OCAK - 19 ŞUBAT)

Uzun zamandır beklediğiniz gün geldi çattı. Bugün aşk hayatınızda beklediğiniz kişi her an kapınızı çalabilir. Kaygıları bir yana bırakıp tüm açıklığınızla iletişim kurun. Gelecek için planı sonraya bırakın. Parasal konularda bugün can sıkıcı haber alabilirsiniz. Ama kaygılanmak için henüz erken. Harcamalarınıza dikkat etmeyi ihmal etmeyin yine de.

BALIK BURCU 20 EKİM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 ŞUBAT - 20 MART)

Son zamanlarda haksız suçlamaların odağında kalmış olabilirsiniz. Canınız sıkılsa da siz karakterinizden ödün vermeyin. Sizin bir şeyler kanıtlamaya ve kendinizi ispat etmenize gerek yok. Siz zaten onurunuzla duruşunuzla zaten nasıl bir karaktere sahip olduğunuzu gösterdiniz. Onlarda zamanla bunun farkına varacaktır.