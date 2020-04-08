Burçların aşk uyumu! Asla anlaşamayan burçlar hangileridir?

Burçların aşk uyumu astrolojide merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle günlük burç yorumlarına bakanlar “Hangi burçlar hangi burç ile anlaşır? Burçların aşk hayatı nasıl olur? Asla anlaşamayan burçlar hangileridir?” gibi sorularını İnternette araştırıyor. Özellikle evde kalma sürecinde aşktan umudunu yitirmeyenler burçların aşk uyumunu merak ediyor.

Astrolojide element dengesinin önemli olduğunu belirten Astrolog Ceylin Çelebi, burçlar arası uyumun ya da uyumsuzluğun temelinde yatanın aslında ateş, toprak, hava ve su elementlerinin olduğunu söyledi. Bir ilişkideki tarafların anlaşıp anlaşamayacaklarını değerlendirmek istendiğinde aslında haritanın bütün unsurlarına bakmak gerektiğini aktaran Çelebi, artık sadece Güneş burcunu bilenlerin de ilişki kuracağı kişiyle anlaşıp anlaşamayacağını öğrenebileceğini belirtti. Nasıl mı? Detaylar yazının devamında.

Koç burçları: Eğer Güneş’iniz Koç burcundaysa yani doğum gününüz 21 Mart ile 20 Nisan arasında ise, sizlerin elementi ateştir. Ateş elementine sahip bireyler kendileri gibi ateş elementi olan kişiler ile yani Koç, Aslan ve Yay burçları ile çok iyi anlaşacaktır. Bu burçlar harekete geçirici enerjiye sahiptir. Gezmek, tozmak, hayatın tadını çıkarmak isterler. Aşk hayatlarında da sıkılmayacaklardır çünkü hep hareket halinde olurlar. Koçlar hava elementleri ile de iyi anlaşırlar. Çünkü ateş ve hava birbirlerine dost elementlerdir. Dolayısıyla Koç burcuysanız İkizler, Terazi ve Kova burçlarıyla iyi anlaşacaksınız demektir. Ancak bir istisna vardır burada. Koç Terazinin karşıt burcu olarak, Terazi ile arasında bir tamamlanma, bir olma enerjisi vardır. Adeta bir yapbozun uyumlu iki parçası gibidirler. Koç burçları toprak elementi ve su elementi burçlar ile anlaşmakta zorlanabilirler. Bunlar; Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç, Akrep ve balık burçları.



BOĞA: Eğer Boğa burcuysanız yani doğum gününüz 21 Nisan ile 20 Mayıs arasında ise, sizler toprak elementine sahipsinizdir. Toprak elementleri yine kendileri gibi toprak elementinden olan kişiler ile yani Boğa, Başak ve Oğlak burçları ile iyi anlaşırlar. Bir kere ilişkileri başladıktan sonra artık birbirlerini bırakmaları çok zordur zira istikrar ve güven onlar için çok önemlidir. Aynı zamanda su elementleri ile de iyi anlaşırsınız. Çünkü Su toprağı besleyen bir enerjiye sahiptir. Su elementi burçlar; Yengeç, Akrep ve Balık’tır. Ancak Boğa burcu Akrep burcuyla karşıt burçlardır. Yani birbirlerini tamamlama enerjileri vardır. Boğa burçları ateş elementi ve hava elementi burçlar ile anlaşmakta zorlanabilirler. Bunlar; Koç, Aslan, Yay, İkizler, Terazi ve Kova burçlarıdır.

İKİZLER: Eğer Güneşiniz İkizler burcundaysa yani doğum gününüz 21 Mayıs ile 20 Haziran arasında ise elementiniz Havadır. Hava elementine sahip bireyler kendileri gibi hava elementi olan kişiler ile yani İkizler, Terazi ve Kova burçları ile oldukça iyi anlaşacaktır. Birbirlerinin entelektüel kapasitelerini iyi anlarlar ve birbirlerinin meraklı doğalarını beslerler. İkizler burçları aynı zamanda ateş elementi burçlarla yani Koç, Aslan ve Yay burçları ile de iyi anlaşırlar. Çünkü ateş ve hava birbirlerine dost elementlerdir. Yine burada Yay burcu İkizlerin karşıt burcu olmasından ötürü tamamlayıcı olarak ayrı bir öneme sahiptir. İkizler burçları toprak elementi ve su elementi burçlar ile anlaşmakta zorlanabilirler. Bunlar; Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç, Akrep ve balık burçları.

YENGEÇ: Eğer Güneşiniz Yengeç burcundaysa yani doğum gününüz 21 Haziran ile 21 Temmuz arasında ise sizler su elementine sahipsinizdir. Su elementleri yine kendileri gibi su elementinden olan kişiler ile yani Yengeç, Akrep ve Balık burçları ile iyi anlaşırlar. Bu burçlar duygusal tarafı daha baskın olan burçlardır. Aşk olmazsa olmazlarıdır. Hayatlarında onları anlayacak ve duygusal destek sağlayacakları birisinin olması önemlidir. Aynı zamanda toprak elementleri ile de iyi anlaşırsınız. Çünkü su toprağı besleyen bir enerjiye sahiptir. Toprak elementi burçlar; Boğa, Başak ve Oğlaktır. Ancak Oğlak burcu Yengeç burcunun karşıt burcudur. Aralarındaki çekim gücü diğerlerine nazaran çok daha fazla olacaktır. Yengeç burçları ateş elementi ve hava elementi burçlar ile anlaşmakta zorlanabilirler. Bunlar; Koç, Aslan, Yay, İkizler, Terazi ve Kova burçlarıdır.

ASLAN: Eğer Güneşiniz Aslan burcundaysa yani doğum gününüz 23 Temmuz ile 23 Ağustos arasında ise sizlerin elementi ateştir. Ateş elementine sahip bireyler kendileri gibi ateş elementi olan kişiler ile yani Koç, Aslan ve Yay burçları ile çok iyi anlaşacaktır. Bu burçlar harekete geçirici enerjiye sahiptir. Gezmek, tozmak, hayatın tadını çıkarmak isterler. Aşk hayatlarında da sıkılmayacaklardır çünkü hep hareket halinde olurlar. Aslanlar hava elementleri ile de iyi anlaşırlar. Çünkü ateş ve hava birbirlerine dost elementlerdir. Dolayısıyla Aslan burcuysanız İkizler, Terazi ve Kova burçlarıyla iyi anlaşacaksınız demektir. Ancak Aslan burcu Kova ile karşıt burçtur. Doğal olarak da birbirleri ile ilişkileri diğerleriyle olduğundan çok daha uzun ömürlü sürebilir. Aslan burçları toprak elementi ve su elementi burçlar ile anlaşmakta zorlanabilirler. Bunlar; Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç, Akrep ve balık burçlarıdır.

BAŞAK: Eğer Güneşiniz Başak burcundaysa yani doğum gününüz 24 Ağustos ile 23 Eylül arasında ise, sizler toprak elementine sahipsinizdir. Toprak elementleri yine kendileri gibi toprak elementinden olan kişiler ile yani Boğa, Başak ve Oğlak burçları ile iyi anlaşırlar. Bir kere ilişkileri başladıktan sonra artık birbirlerini bırakmaları çok zordur zira istikrar ve güven onlar için çok önemlidir. Aynı zamanda su elementleri ile de iyi anlaşırsınız. Çünkü Su toprağı besleyen bir enerjiye sahiptir. Su elementi burçlar; Yengeç, Akrep ve Balık’tır. Başak ve Balık zıt burçlar olarak tamamlanma enerjisi şeklinde çalışacaklardır. Başak burçları ateş elementi ve hava elementi burçlar ile anlaşmakta zorlanabilirler. Bunlar; Koç, Aslan, Yay, İkizler, Terazi ve Kova burçlarıdır.

TERAZİ: Eğer Terazi burcuna sahip biriyseniz yani 24 Eylül ile 23 Ekim arasında doğmuşsanız hava elementine sahipsiniz demektir. Hava elementi yine hava elementleri ile gayet iyi anlaşırlar. Hava elementi, İkizler, Terazi ve Kova burçlarıdır. Birbirinizin entelektüel kapasitesini iyi anlar ve meraklı doğalarınızı beslersiniz. Aynı zamanda ateş elementi burçlarla da yani Koç, Aslan ve Yay burçları ile de iyi anlaşırsınız. Çünkü ateş ve hava birbirlerine dost elementlerdir. Terazi ve Koç ise karşıt burçlar olarak birbirlerinin eksikliklerini tamamlayacaklardır. Terazi burçları toprak elementi ve su elementi burçlar ile anlaşmakta zorlanabilirler. Bunlar; Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç, Akrep ve balık burçları.

AKREP: Eğer Akrep burcu doğumlu biriyseniz yani doğum gününüz 24 Ekim ile 22 Kasım arasında ise, sizler su elementine sahipsinizdir. Su elementleri yine kendileri gibi su elementinden olan kişiler ile yani Yengeç, Akrep ve Balık burçları ile iyi anlaşırlar. Bu burçlar duygusal tarafı daha baskın olan burçlardır. Aşk olmazsa olmazlarıdır. Hayatlarında onları anlayacak ve duygusal destek sağlayacakları birisinin olması önemlidir. Aynı zamanda toprak elementleri ile de iyi anlaşırsınız. Çünkü su toprağı besleyen bir enerjiye sahiptir. Toprak elementi burçlar; Boğa, Başak ve Oğlaktır. Akrep ve Boğa ise birbirlerini tamamlarlar. Akrep burçları ateş elementi ve hava elementi burçlar ile anlaşmakta zorlanabilirler. Bunlar; Koç, Aslan, Yay, İkizler, Terazi ve Kova burçlarıdır.

YAY: Eğer Güneşiniz Yay burcundaysa yani doğum gününüz 23 Kasım ve 21 Aralık arasında ise, sizlerin elementi ateştir. Ateş elementine sahip bireyler kendileri gibi ateş elementi olan kişiler ile yani Koç, Aslan ve Yay burçları ile çok iyi anlaşacaktır. Bu burçlar harekete geçirici enerjiye sahiptir. Gezmek, tozmak, hayatın tadını çıkarmak isterler. Aşk hayatlarında da sıkılmayacaklardır çünkü hep hareket halinde olurlar. Yay burçları hava elementleri ile de iyi anlaşırlar. Çünkü ateş ve hava birbirlerine dost elementlerdir. Dolayısıyla Yay burcuysanız İkizler, Terazi ve Kova burçlarıyla iyi anlaşacaksınız demektir. Yay’ın karşıt burcu İkizlerdir. Aralarındaki uyum adeta birbirlerinin eksikliklerini tamamlama şeklinde çalışacaktır. Yay burçları toprak elementi ve su elementi burçlar ile anlaşmakta zorlanabilirler. Bunlar; Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç, Akrep ve balık burçları.

OĞLAK: Eğer Güneşiniz Oğlak burcundaysa yani doğum gününüz 22 Aralık ile 20 Ocak arasındaysa sizler toprak elementine sahipsiniz. Toprak elementleri, toprak elementinden olan kişiler ile yani Boğa, Başak ve Oğlak burçları ile iyi anlaşırlar. Bir kere ilişkileri başladıktan sonra artık birbirlerini bırakmaları çok zordur zira istikrar ve güven onlar için çok önemlidir. Aynı zamanda su elementleri ile de iyi anlaşırsınız. Çünkü Su toprağı besleyen bir enerjiye sahiptir. Su elementi burçlar; Yengeç, Akrep ve Balık’tır. Ancak Oğlak burcu Yengeç burcuyla karşıt burçlardır. Yani birbirlerini tamamlama enerjileri vardır. Oğlak burçları ateş elementi ve hava elementi burçlar ile anlaşmakta zorlanabilirler. Bunlar; Koç, Aslan, Yay, İkizler, Terazi ve Kova burçlarıdır.

KOVA:Eğer Güneşiniz Kova burcundaysa yani doğum gününüz 21 Ocak ile 18 Şubat arasında ise, sizlerin elementi Havadır. Hava elementine sahip bireyler kendileri gibi hava elementi olan kişiler ile yani İkizler, Terazi ve Kova burçları ile oldukça iyi anlaşacaktır. Birbirlerinin entelektüel kapasitelerini iyi anlarlar ve birbirlerinin meraklı doğalarını beslerler. İkizler burçları aynı zamanda ateş elementi burçlarla yani Koç, Aslan ve Yay burçları ile de iyi anlaşırlar. Çünkü ateş ve hava birbirlerine dost elementlerdir. Kova ile Aslan ise zıt burçlar olarak birbirlerini tamamlayacaklardır. Kova burçları toprak elementi ve su elementi burçlar ile anlaşmakta zorlanabilirler. Bunlar; Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç, Akrep ve balık burçları.

BALIK: Eğer Güneşiniz Balık burcundaysa yani 19 Şubat ile 20 Mart arasında doğmuş iseniz, sizler su elementine sahipsinizdir. Sizler kendiniz gibi su elementinden olan kişiler ile yani Yengeç, Akrep ve Balık burçları ile iyi anlaşırsınız. Bu burçlar duygusal tarafı daha baskın olan burçlardır. Aşk olmazsa olmazlarıdır. Hayatlarında onları anlayacak ve duygusal destek sağlayacakları birisinin olması önemlidir. Aynı zamanda toprak elementleri ile de iyi anlaşırsınız. Çünkü su toprağı besleyen bir enerjiye sahiptir. Toprak elementi burçlar; Boğa, Başak ve Oğlaktır. Ancak Balık ile Başak karşıt burçlardır dolayısıyla birbirlerine olan çekimleri diğerlerine nazaran daha fazla olabilecektir. Balık burçları ateş elementi ve hava elementi burçlar ile anlaşmakta zorlanabilirler. Bunlar; Koç, Aslan, Yay, İkizler, Terazi ve Kova burçlarıdır.