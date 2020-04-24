Burçları gergin bir gün bekliyor! 25 Nisan burç yorumları!

25 Nisan burç yorumları merak ediliyor. Ramazan’da Ay’ın hareketleri burç yorumlarını nasıl etkiliyor? Cumartesi günü burç yorumları nasıl? Gibi soruların cevabı araştırılıyor. 25 Nisan Cumartesi günü Ay, İkizler burcuna geçiyor. Bu durum burç yorumlarında birtakım gerginliklere sebep olacak. 25 Nisan’da İkizler burcunu iletişim açısından sorunlu bir gün, Kova burcunu gergin bir gün bekliyor. İşte günlük burç yorumları…

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Ay 25 Nisan Cumartesi günü Ay Boğa burcundan ayrılıp İkizler burcuna geçiyor. Saat 10.20' ye kadar yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin. Sonrasında yakın çevrenden kişilerle iletişimin daha önemli hale geliyor.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Sabah saatlerinde duygusal anlamda birtakım zorlanmaların olabilir. Olaylar karşısında daha sakin kalmaya özen göstermelisin. Keskin sirke küpüne zarardır bunu unutma.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

25 Nisan Cumartesi günü Ay İkizler burcuna yani senin burcuna geçiş yapacak. Haliyle iletişim konuları daha önemli hale gelecek olabilir. Ancak Merkür Plüton kare açısı insanlara baskı uygulayarak dediğini yaptırmaya çalışacağını gösterebilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

25 Nisan Cumartesi günü bilhassa sabah saatlerinde gerginlikler olabilir hayatında. Zira Ay hem burç değiştiriyor hem de zorlu açılar var. Günün ikinci yarısında ise disiplinli hareket edersen güzel sonuçlar alabilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Arkadaşlarınla birlikte iletişim halinde olmak isteyeceğin bir Cumartesi günü geçirebilirsin. Etkileyici fikirlerinle ne zamandır problem yaşadığın bir konuya çözüm bulabilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

25 Nisan Cumartesi günü sinirsel açıdan gerginliklerin yüksek olabilir. Yönetici gezegenin Merkür ile Plüton arasındaki kare açı patlayıcı çıkışlar yapmanı ve huzursuz bir ruh hali içerisinde bulunmanı tetikleyecek olabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Aklında eşinin ailesiyle alakalı kafana takılan konular cumartesi günü sinirsel açıdan zorlayabilir. Olaylara günün ikinci yarısında çok daha sabırlı ve bilinçli yaklaşıyor olacaksın.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Duygusal açıdan yoğun bir Cumartesi günü geçirebilirsin. Gece rüyalarınla gelen önemli farkındalıklar yaşayabilirsin. Sabah uyandığında etrafına istemeden de olsa ani ve gergin çıkışlar yapabilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Etrafındaki kadın figürlerinin desteğini görebileceğin bir gündesin. Ruh halinde huzursuzluklar yaşayabilirsin. Gökyüzünde sabah erken saatlerde zorlayıcı açılar söz konusu olabilir. Olayları büyütmemeye özen göstermelisin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Takıntılı düşüncelerden uzak kalmalısın. Sorumlulukların adına destekleyici etkiler alabilirsin. Çevrendeki insanlarla iyi ilişkiler içinde olman senin açından önemli olabilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Zihinsel açıdan gergin olabilirsin. Bilhassa sabah saatlerinde seni kullanmak isteyen insanlara karşı fazla öfkeli davranabilirsin. Günün ikinci yarısında olaylara daha realist yaklaşıyorsun.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

25 Nisan Cumartesi günü saat 03:43 ile 10:20 arasında Ay boşlukta olacağından yeni birşeyler başlatmamaya dikkat etmelisin. İletişim konusunda yeni fikirlere açık olabilirsin ancak tartışmalardan uzak durmalısın.

Astrolog Ceylin Çelebi

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