Burçlarda şans kimden yana olacak? 22 Kasım 2020 burç yorumları

22 Kasım Pazar burç yorumları nasıl? Pazar günü Ay Balık burcuna geçiş yapacak. Boğa burcu güne enerjili başlarken, Koç burcu tartışmalar yaşayabilir. Akrep burcu ise aşk hayatında mutluluğu yakalayabilir. Ay’ın ilk dördün fazında ilerlediği bugünlerde projeleri ve yenilikleri duyurmak adına uygun bir süreç olabilir. Değerlendirmekte fayda var. Günlük burç yorumları geleceğe dönük planlarınızı etkileyecek. İşte 22 Kasım 2020 burç yorumları...



22 KASIM KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 22 Kasım Pazar günü Ay sabah saat 07.06’da Balık burcuna geçiş yapacak. Sabah erken saatlerde ebeveynlerin arasında yaşanacak tartışmalar moral bozucu olabilir.

22 KASIM BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Ay 22 Kasım Pazar günü saat 07.06’da Kova burcundan ayrılıp Balık burcuna geçiş yapacak. Gün boyunca sevdiğine açılman için enerjiler destekleyici gözüküyor.

22 KASIM İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Ay'ın burç değiştireceği Pazar günü boyunca dengesiz enerjiler seni sarabilir. Venüs ile Ay’ın uyumlu açıları ilişkiler adına seni destekleyici çalışıyor. Ay ilk dördün fazında ilerliyor dolayısıyla yeniayda oluşan olaylar artık kendini belli etmeye başlıyor.

22 KASIM YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Pazar günü sabah erken saatlerden itibaren yurt dışı ve yabancılarla ilgili konular önemli hale geliyor olacak. Söylemlerinde iddialı bir tavır içerisinde olabilirsin.

22 KASIM ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN: İkili ilişkilerinde uyumlu enerjiler var. Akşam saatlerinde beklenmedik gelişmeler planlarını değiştirmene sebep olabilir. Yeniay zamanı başlattığın projelerini Ay’ın ilk dördün fazında ilerlediği bugünlerde duyurman adına uygun bir süreçtesin.

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22 Kasım Pazar burç yorumları