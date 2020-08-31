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  3. Burçlarda Dolunay etkisi nasıl olacak? 31 Ağustos 2020 burç yorumları
31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:27 | Son Güncelleme:

Burçlarda Dolunay etkisi nasıl olacak? 31 Ağustos 2020 burç yorumları

Burçlarda Dolunay etkisi nasıl olacak" 31 Ağustos 2020 burç yorumları

31 Ağustos 2020 burç yorumları siz değerli okuyucularımız için en güncel değerlendirmelerle hazırlandı. Burçlar haftaya bireysel konularla başlayacak. 31 Ağustos Pazartesi Terazi burcu çocuklarıyla ilgilenebilir, Akrep burcu ev konusunda ailesiyle görüşmek durumunda kalabilir. Günlük burç yorumlarında Dolunay etkisi burçlarda istenilen konuları tekrar gündeme getirmeye sebep olabilir. İşte 31 Ağustos günlük burç yorumları...

Bugünkü burç yorumları nasıl? sorusunun cevabı araştırılıyor. Ağustos ayının son gününü burçlar nasıl kapatacak? Bugün Dolunay öncesinde Ay büyüyen ay fazında ilerliyor. Başak burcu için işleri düzenleme, Kova burcu için fiziksel görünümü değiştirme zamanı. Evini satmayı düşünen ya da evle ilgilenen Akrep burcu ailesiyle görüşebilir. İkizler burcunu ise yurt dışı ile alakalı konular bekliyor. Günlük burç yorumları astrolojiyle ilgilenenler tarafından merak ediliyor. 31 Ağustos 2020 burç yorumları sizlerle...

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 31 Ağustos Pazartesi günü Ay tüm gün Kova burcunda ilerliyor olacak. Sosyal çevren ve arkadaşlarınla ilgili konular öne çıkıyor.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Kariyerine ilgili konularda radikal kararlar vermen gereken durumlar söz konusu olabilir. Bazı konularda Sabit fikirli davranabilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Ay tüm gün yurt dışı ve yabancılarla ilgili konularını aydınlatıyor. Hayal gücünü serbest bırakmalı ve tasarımlarına odaklanmalısın.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Balık burcundaki Dolunay öncesinde ödemelerin ile ilgili konular gün boyunca seni meşgul edecek gözüküyor. 

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