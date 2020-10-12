Burçlara güzel haber! 12 Ekim 2020 burç yorumları

12 Ekim burç yorumları araştırılıyor. Hangi burç haftaya nasıl başlayacak? Haftalık burç yorumları nasıl? gibi soruların cevabı astrolojiye ilgi duyanlar tarafından araştırılıyor. Bugün Boğa burcu motivasyonla hareket edecek, İkizler burcu enerjili bir gün geçirecek. Akrep burcu için mesleğiyle ilgili konular önemli hale gelecek. Astrolog Ceylin Çelebi'nin Mor Papatya'ya özel hazırladığı günlük burç yorumları haberimizde.



KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 12 Ekim Pazartesi günü Ay tüm gün Aslan burcunda ilerliyor olacak. Sabah güne başlamak adına enerjin yüksek olabilir. Eğlenceli aktiviteler içinde olmak sana iyi gelebilir.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Sabah erken saatlerde etrafındaki kadınlarla iyi ilişkiler içerisindesin. Enerjilerin olumlu seyretmesi günlerdir süren gerginlikleri üzerinden atman için hayli motive edici olacaktır.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: İletişim meselelerinde özgüvenin hayli yüksek bir şekilde ilerliyor olacaksın. Akşam üstüne doğru Ay ile Mars arasındaki uyumlu açının etkisiyle fiziksel enerjisi yüksek sportif faaliyetlere yönelebilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Maddi konularda olumlu geri dönüşlerin yüksek olacağı bugün etrafındaki kadınlarla iyi ilişkiler içerisindesin. Cesaretli adımlar atabilirsin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN: 12 Ekim Pazartesi günü Ay tüm gün Aslan burcunda ilerliyor olacak. Kreatif işlerle uğraşmak ve kendini ön plana daha çok çıkarmak isteyeceğin bir gündesin.

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