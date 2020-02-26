Burcunuz hangi renk? Burç renginiz mobilya seçiminizi nasıl etkiliyor?

Ev içi dekorasyon konusunda "burcum hangi renk, burcuma göre hangi mobilyayı tercih etmeliyim?" sorularını hepimiz zaman zaman düşünüyoruz. Burçlar karakter ve davranışlarımıza yansırken; evde, iş yerinde ve günlük hayatta kullandığımız mobilya tercihlerimizi de belirliyor. İşte size burç renginize göre dekorasyon önerileri...

KOÇ BURCU: KIRMIZI MOBİLYA

Yaşam enerjisi yüksek Koç burcunun favori renklerinin başında kırmızı geliyor. Bunun dışında kırmızı, turuncu veya bu iki rengin alt tonları gibi güçlü renkleri tercih eden Koç burcu, dekorasyonda ferahlığı seviyor.

BOĞA BURCU : DOĞA RENKLERİ

Yeşil, altın tonları gibi doğaya yakın renkleri seven Boğa burcu, mobilyada kaliteli ve lüks olmayı tercih eder. Dekorasyonda çiçek kullanmayı seven Boğa burcu, evi doğayla ilişkilendirmeyi sever.

İKİZLER BURCU: EĞLENCELİ EV DİZAYNI

Eğlenceli özellikler taşıyan İkizler burcu, evde enerji veren renkleri ve desenleri kullanmayı sever. Modern aksesuarları seven İkizler burcu, tablolar, objeler gibi birçok eşyada enerjisine uygun dekorasyon tercihi yapar.

YENGEÇ BURCU: SADE DEKORASYON

Kahverengi gibi genellikle pastel tonları ve mavi gibi su renklerini seven Yengeç burcu, ev dekorasyonunda abartısız ve sadeliği tercih eder.

ASLAN BURCU: ŞIK DEKORASYON

Görkemli tasarımları seven Aslan burcu, altın rengi aynalar, tablolar ve aksesuarlar ile dekorasyonu tamamlamayı sever. El yapımı aksesuarlara da önem veren Aslan insanı, özellikle tercih ettiği aksesuarlar ile kendini ön plana çıkarır.

BAŞAK BURCU: MİNİMALİST TASARIMLAR

Sade ve dinlendirici tasarımları seven Başak burcu, ev dekorasyonunda mavi ve tonlarından hoşlanır. Yaşam alanlarında sakin bir atmosfer arayan Başak burçları için minimalist tasarımlar, mavinin koyu tonları, gri, beyaz ve bej renkleri vazgeçilmezdir.

TERAZİ BURCU: ZARİF TASARIMLAR

Evde pastel tonlarla kombin oluşturan Terazi burçları, klasik ve modern tasarımları birlikte kullanmayı tercih eder. İncelik ve zarafet tanımıyla anılan Terazi burcu, genellikle mavi, pembe tonları, sarı ve yeşil renk tonlarını tercih eder.

AKREP BURCU: DETAYI OLAN TASARIMLAR

Birçok konuda hassas olan Akrep burcu, iddialı ve sıra dışı tasarımlardan hoşlanır. Ayrıntılara fazlasıyla önem veren Akrep insanı, mobilyada özellikle mor, bordo ve mürdüm gibi renkleri kullanmayı sever. Işığın az olduğu ortamları seven Akrep burcu, genellikle romantik ve loş aydınlatmaları tercih eder.

YAY BURCU: PRATİK TASARIMLAR

Özgür yönüyle ortaya çıkan Yay burcunun kişiliği seçtiği tasarımlara da yansıyor. Pratik ve kullanışlı eşyalardan hoşlanan Yay burcu, genellikle mavi, yeşil ve turkuaz rengini tercih eder.

OĞLAK BURCU: KONFORLU TASARIMLAR

Dekorasyonlarında gri, yeşil, siyah, kahverengi ve toprak tonları tercih eden Oğlak burcu, genellikle rahat ve konforlu dekorasyonları severler. Özel yapım mobilyalar da tercih edilenler arasında yer alıyor.

KOVA BURCU: DEĞİŞİME AÇIK TASARIMLAR

Yeşilin tonlarını ve petrole çalan mavileri dekorasyonda kullanmayı seven Kova burcu, modern ve teknolojiyle iç içe olan dekorasyonları tercih eder. Aynı zamanda küçük de olsa mutlaka yeniliği ve değişimi severler.

BALIK BURCU: MAVİ TASARIMLAR

Mavinin tüm tonlarını, berrak su yeşil tonlarını seven Balık burcu, ortamın serinliğini, konforlu olmasını ve rahatlığını önemser.