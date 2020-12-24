Burçlara gökyüzünden enerji var! 25 Aralık 2020 burç yorumları

25 Aralık Cuma burç yorumları herkesi farklı şekilde etkiliyor. Koç burcu parasal meselelere yönelirken, Boğa burcu sağlıkla ilgili konuların önemli olduğu günlerden geçiyor. Aşk, sağlık, ilişkiler ve para konularında günlük burç yorumları merak ediliyor. 25 Aralık Cuma günü Ay tüm gün Boğa burcunda ilerliyor olacak. Parasal kaynaklarımızı korumaya ve stabil hale getirmeye odaklanıyoruz. Aynı zamanda iletişim ile ilgili konularda da gökyüzü enerjileri destekleyici. İşte 25 Aralık 2020 burç yorumları...



25 ARALIK KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ YORUMU

25 Aralık Cuma günü Ay tüm gün Boğa burcunda ilerliyor olacak. Parasal meselelere yönelik davranacak olabilirsin.

25 ARALIK BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA YORUMU

Bugünlerde sağlığına dikkat etmelisin. Aklına geleni söylemeden önce dikkat etmelisin. Zihinsel anlamda yoğun enerjilerin söz konusu olacağı bir gündesin.

25 ARALIK İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER YORUMU

Bugünlerde Ay Boğa burcunda yani senin arka alanında ilerliyorken bilinçdışı konularda çalışmalar yapabilirsin. İletişim konularında fazla iddiacı olmaktan kaçınmalısın.

25 ARALIK YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ YORUMU

Ani tavırlarınla etrafındakileri şaşırtabilirsin. Eylemlerini planlı bir şekilde oluşturman gereken bir süreçtesin.

25 ARALIK ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN YORUMU

Kariyerinle ilgili konularda bir güven ve istikrar arayışındasın. İletişim ile ilgili bir konuda bilhassa günün ilk yarısında hareketli enerjiler var.

25 ARALIK BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK YORUMU

Boğa burcunda ilerleyen Ay yurtdışı ile ilgili konularda ani konuların gündemde olabileceğini gösteriyor. Önemli toplantılarını sabah saatlerine alabilirsin.

25 ARALIK TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ YORUMU

Zihinsel iletişiminin ön planda olacağı bugün karşılıklı iletişim konularında daha geri planda kalarak ilerlemen iyi olacaktır.

25 ARALIK AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP YORUMU

Ay karşıt burcunda ilerliyor bugün. İkili ilişkilerinde hareketli enerjiler sizin için söz konusu olabilir.

25 ARALIK YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY YORUMU

Sağlığınla ilgili konularda hassas enerjiler güne hâkim olabilir. İçsel enerjinin yüksek seyredeceği bir gündesin.

25 ARALIK OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK YORUMU

İşinle ilgili beklenmedik bir karar alabilirsin. Çocuklarınla ilgili konularda karar vermeni gerektiren durumlar öne çıkabilir.

25 ARALIK KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA YORUMU

Zihinsel konulardaki uğraşların için önemli bir gündesin. Kendini öne çıkartmakta zorlanmıyorsun.

25 ARALIK BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK YORUMU

Yakın çevrenle aranda birtakım önemli görüşmeler söz konusu olabilir. İletişim konularında başarılısın.