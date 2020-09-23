Burçlar için zor geçen aylar! Hangi burçlar daha depresif?
Sonbaharda bitkin, isteksiz ve yorgun hâlinize anlam veremiyor musunuz? Belki de burcunuz bunun sebebini söyleyecektir. Geçiş mevsimlerinde hangi burç daha fazla depresyona yatkın sizler için bir araya getirdik. İşte burçların depresyon özellikleri...
Hangi burçlar depresyona daha yatkın? Burçlar için zor geçen aylar hangileridir? sorularının cevabı merak ediliyor. Astrolog Ceylin Çelebi Mor Papatya'da burçların depresyon özelliklerini yazdı. İşte burçları bekleyen zor zamanlar...
KOÇ BURCU
Koç burçları depresifliğe çok eğilimli olmasalar da diğer aylara nazaran en çok eylül ve ekim aylarında zor zamanlardan geçer.
BOĞA BURCU
Boğa burçları en çok ekim ve kasım aylarında zor zamanlardan geçer.
İKİZLER BURCU
İkizler burçları en çok kasım ve aralık aylarında zor zamanlardan geçer.
YENGEÇ BURCU
Yengeç burçları en çok aralık ve ocak aylarında zor zamanlardan geçer.
ASLAN BURCU
Yönetici gezegeni güneş olan Aslan burçları en çok ocak ve şubat aylarında zor zamanlardan geçer.
BAŞAK BURCU
Başak burçları en fazla şubat ve mart aylarında zor ve depresif zamanlardan geçer.
TERAZİ BURCU
Terazi burçları en fazla mart ve nisan aylarında yorucu ve zor zamanlardan geçer.
AKREP BURCU
Akrep burçları en çok nisan ve mayıs aylarında zorlanabilirler.
YAY BURCU
Yay burçları diğer aylara nazaran mayıs ve haziran aylarında zorlanabilirler.
OĞLAK BURCU
Oğlak burçları ise daha çok haziran ve temmuz aylarında depresif etkiler yaşamaya eğilimli olabilirler.
KOVA BURCU
Kova burçları temmuz ve ağustos aylarında zorlanmalar yaşayabilirler.
BALIK BURCU
Balık burçları ağustos ve eylül aylarında zorlanabilirler.