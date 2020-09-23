Burçlar için zor geçen aylar! Hangi burçlar daha depresif?

Hangi burçlar depresyona daha yatkın? Burçlar için zor geçen aylar hangileridir? sorularının cevabı merak ediliyor. Astrolog Ceylin Çelebi Mor Papatya'da burçların depresyon özelliklerini yazdı. İşte burçları bekleyen zor zamanlar...

KOÇ BURCU

Koç burçları depresifliğe çok eğilimli olmasalar da diğer aylara nazaran en çok eylül ve ekim aylarında zor zamanlardan geçer.

BOĞA BURCU

Boğa burçları en çok ekim ve kasım aylarında zor zamanlardan geçer.

İKİZLER BURCU

İkizler burçları en çok kasım ve aralık aylarında zor zamanlardan geçer.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları en çok aralık ve ocak aylarında zor zamanlardan geçer.

ASLAN BURCU

Yönetici gezegeni güneş olan Aslan burçları en çok ocak ve şubat aylarında zor zamanlardan geçer.

BAŞAK BURCU

Başak burçları en fazla şubat ve mart aylarında zor ve depresif zamanlardan geçer.

TERAZİ BURCU

Terazi burçları en fazla mart ve nisan aylarında yorucu ve zor zamanlardan geçer.

AKREP BURCU

Akrep burçları en çok nisan ve mayıs aylarında zorlanabilirler.

YAY BURCU

Yay burçları diğer aylara nazaran mayıs ve haziran aylarında zorlanabilirler.

OĞLAK BURCU

Oğlak burçları ise daha çok haziran ve temmuz aylarında depresif etkiler yaşamaya eğilimli olabilirler.

KOVA BURCU

Kova burçları temmuz ve ağustos aylarında zorlanmalar yaşayabilirler.

BALIK BURCU

Balık burçları ağustos ve eylül aylarında zorlanabilirler.