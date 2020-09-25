Burçlar için önemli kararlar alma zamanı! 26 Eylül 2020 burç yorumları

26 Eylül Cumartesi burç yorumları merak ediliyor. Günlük burç yorumları en güncel hâliyle Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme aldındı. Ay 26 Eylül cumartesi sabahı Kova burcuna geçiş yapacak. Burçları değişken enerjiler ve önemli kararlar bekliyor. 26 Eylül Cumartesi günü Kova burcu yeni bir haber alabilir, Yay burcu kardeşleriyle ilgili karar alabilir. 26 Eylül 2020 burç yorumları sizlerle...



KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: Ay 26 Eylül cumartesi sabahı saat 09.08’de Kova burcuna geçiş yapacak. Arkadaşların ile ilgili konular öne çıkıyor olacak. Enerjin günün ikinci yarısında yükseliyor.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: 26 Eylül Cumartesi günü fedakârlık yapman gereken durumlar söz konusu olabilir. İletişim ile ilgili konular için günün ilk yarısı uygun olmayabilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Yurt dışı ile iş yapan bir İkizler burcu isen cumartesi günü önemli haberler alabilirsin. Alacağın haberler ile bir konuda harekete geçmen gerekebilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Bugünlerde karşına çıkacak olan kişilerin fazla agresif tutumları seni yorabilir. Ortak paylaşımlarına kafa yoracağın bir gündesin.

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Başaklar ve İkizler için karar zamanı! 26 Eylül 2020 burç yorumları