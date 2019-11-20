Burçlar bugün ne mesaj veriyor? 20 Kasım 2019 Çarşamba (Günlük burç yorumları)

Günlük burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlük burç yorumları düzenli olarak takip ediliyor. Yıldız haritasında burçların verdiği mesajlar önem taşıyor. Astrolog Ceylin Çelebinin 20 Kasım 2019 Çarşamba günü için yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 20 KASIM 2019 ÇARŞAMBA (21 MART - 20 NİSAN)

Bu sabah 04:54’te Ay Başak burcuna geçiş yapıyor. Değişken enerjiler söz konusu olabilir gün içinde. Yoğun ve detaylı bir çalışma günü seni bekliyor olacak bugün. Ay son dördün fazında ilerlerken motivasyonun oldukça yüksek olacaktır. Krediler ile ilgili cesur adımlar atabilirsin. Ticari yeteneklerini kendine has bir biçimde ortaya koyabileceğin bir gündesin. Sağlığına özen göstermelisin. Sindirim problemleri yaşayabilirsin.

BOĞA BURÇLARI 20 KASIM 2019 ÇARŞAMBA (21 NİSAN - 21 MAYIS)

Aşk hayatını ilgilendiren konularda somut sonuçlara odaklanacağın enerjiler söz konusu. Konu ne olursa olsun düzen senin için ön planda olacak. Detaylara fazla takılabilirsin. Sıcak ve samimi tavırlarınla ikili ilişkilerinde ikna kabiliyetin yüksek olacak. Yenilikler bugün ilgini çekebilir. Özellikle artistik sanat konularında yaratıcı enerjin hayli yüksek.

İKİZLER BURÇLARI 20 KASIM 2019 ÇARŞAMBA (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Değişken enerjilerin hâkim olduğu bugün, ev ve ailenle ilgili konularda hizmet temaları yüksek gözüküyor. Gününü ailene, evine adayabilirsin. Yaşam alanında temizlik ve düzen konuları senin için hayli ön planda olacak. Oldukça aktif ve çalışkansın. Çekmecelerin içlerini dahi düzenlemek isteyebilirsin. Aynı zamanda ruhsal çalışmalarda yapabilirsin bugün. Kendine has meditasyon metotlarınla enerjini bu alana kanalize etmek de hoşuna gidecektir.

YENGEÇ BURÇLARI 20 KASIM 2019 ÇARŞAMBA (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

İletişimde eleştirel bir tarzda olabilirsin bugün. Etrafındakileri kırmamaya özen göstermelisin. Kardeşlerin ya da yakın çevrenle olan ilişkinde aktif olacağın bir gündesin. Onlarla birlikte samimi ilişkiler içinde olabilirsin. Senden istenen bir tavsiyeye kendine has düşünce yapınla verdiğin sıra dışı bir fikir işe yarayacak gözüküyor.

ASLAN BURÇLARI 20 KASIM 2019 ÇARŞAMBA (24 TEMMUZ - 21 AĞUSTOS)

Maddi koşullarınla ilgili bugün somut bir beklenti içine gireceksin. Düzensiz bir gelirin varsa bu iki gün boyunca bu durumu sorgulayabilir, belirli nedenlerden ötürü huzursuzlanabilirsin. Çalışmalarının karşılığını almak istiyorsun. Kariyerinle ilgili artık bir yeniliğe gitmen gerektiğini düşünebilirsin. Evinle ilgili konularda dinamik enerjiler var.

BAŞAK BURÇLARI 20 KASIM 2019 ÇARŞAMBA (22 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Ay bu gece 04:54’te Aslan burcundan çıktı ve senin burcuna geçiş yaptı. Hizmet, düzen ve çalışma enerjilernin yüksek olacağı bu iki gün boyunca vaktini etkin değerlendirmeye çalışmalısın. Eleştirelliği abartmamaya çalışmalısın. Aynı zamanda bugün karşındakileri her konuda ikna edebilecek motivasyona sahip olacaksın. Bunu iyi değerlendir derim. Yüksek öğretim konularında yenilikçi yaklaşımlar ilgini çekiyor. Ay son dördün fazında ilerliyorken süreçleri yeniden değerlendirmek isteyebilirsin.

TERAZİ BURÇLARI 20 KASIM 2019 CUMA (24 EYLÜL - 23 EKİM)

Bu gece meditasyon yapmak, zihnini dinlendirmek, ruhsal şifa çalışmaları yapmak için uygun olabilir. Ay 04:54’te Başak burcuna geçiyor ancak 00:11 ile Başak burcuna geçinceye dek boşlukta seyredecek. Meditasyon yapman için uygun bir zaman dilimi olabilir. Etrafındakilere maddi anlamda yardım etmek amacıyla hareket edebilirsin bugün. Başkasından gelen kazançlarında, ortaklı gelirlerinde düzensiz bir akış söz konusu olabilir.

AKREP BURÇLARI 20 KASIM 2019 ÇARŞAMBA (24 EKİM - 23 KASIM)

Yürüttüğün Projelerin ile ilgili detaylı bir çalışma yapabilirsin bugün. Somut konulara odaklanabilir, havada kalan her şeyi bir düzene sokmak amacıyla hareket edebilirsin. Ay bugün son dördün fazında ilerliyor. Konuların netleşmesi adına aksiyon alacak olabilir, ilgili yerlere gerekli yazıları yazabilir ya da beklediğin cevapları alabilirsin. Oldukça aktif olacağın ve hedefe yönelik çalışacağın bir gündesin.

YAY BURÇLARI 20 KASIM 2019 ÇARŞAMBA (24 KASIM - 22 ARALIK)

İş süreçlerini ilgilendiren konularda hizmet ve çalışma temalarına ağırlık veriyorsun. Motivasyonun oldukça yüksek. Güçlü enerjiler altındasın. Oldukça detaycıda olacağın bugün toplantıları bitirmekte zorlanabilir, yer yer eleştirel davranabilirsin. Yavaşlıklara ve eksikliklere tahammülün yok. Çalışma alanında işlerinizi rahatlatacak yenilikçi fikirler geliştirebilirsin.

OĞLAK BURÇLARI 20 KASIM 2019 ÇARŞAMBA (23 ARALIK - 20 OCAK)

Hukuksal ve akademik konulardaki düzenlemelerle yoğun bir şekilde haşır neşir olabilirsin. Ay’ın son dördün fazında ilerlediği bugün konuları yeniden değerlendirmek ve detaylandırmak isteyebilirsin. Projelerine çok yoğunlaşabilirsin. Aşk hayatında özgür olmak isteğin ön planda gözüküyor.

KOVA BURÇLARI 20 KASIM 2019 ÇARŞAMBA (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Miras ile ilgili birtakım süreçlerin varsa bugün seni tatmin edecek, somut sonuçlar elde edebilirsin. Konuların netleşmesi seni oldukça rahatlatacak olabilir. Birlikte iş yaptığın biriyle sıcak ve samimi bir ilişki içinde olabilirsin bugün. Yaşam alanını ilgilendiren konularda yaratıcılığın ön planda. Dahiyane fikirlerinle etrafındakileri şaşırtıyorsun.

BALIK BURÇLARI 20 KASIM 2019 ÇARŞAMBA (20 ŞUBAT - 20 MART)

Ay tam karşıt burcun Başak burcuna geçiyor bugün. İkili ilişkilerinde eleştirel olabilir, detaylara çok takılabilirsin. Fazla mükemmeliyetçi davranabilirsin. Yurt dışı ve yabancılar ile ilgili konularda yoğun ve aktif olacağın bir gündesin. Birkaç günlüğüne özgürleşmek, macera yaşamak için kısa bir seyahate çıkabilirsin bu iki gün içerisinde.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com