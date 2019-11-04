Burçlar bu hafta ne söylüyor? 4 Kasım 2019 pazartesi günlük burç yorumları

4 Kasım 2019 Pazartesi günlük burç yorumları arama motorunda en çok aranan konular arasında bulunuyor. Aşk, sağlık ve para konularında yaşanacak gelişmeler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hayata dair gelişmelerin yer aldığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık günlük burç yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi Yazdı.

KOÇ BURÇLARI GÜNLÜK BURÇ YORUMU 04 KASIM 2019 PAZARTESİ

Sosyal çevre arkadaşlarınla sanatsal organizasyonlara katılmak için güzel bir gün. Ay ilk dördün fazında ilerliyorken yeni girişimlerinle ilgili olaylar kendini belli etmeye başlıyor. Öğle saatlerinde Ay Güneş karesinin etkisiyle kavgacı tarafın ağır basabilir ve etrafındakilere karşı toleransın azalabilir. Yarın kesinleşecek olan Mars Plüton karesi bugünden etkisini hissettirmeye başlıyor ve işinle ilgili konularda rakip tanımıyorsun.

BOĞA BURÇLARI GÜNLÜK BURÇ YORUMU 04 KASIM 2019 PAZARTESİ

Kariyerini ilgilendiren konularda gün boyunca yaratıcısın. Ortaklı iş yapıyorsan bugün ortağınla işinizi ilgilendiren konularda fikir birliğine varmanız zor gözüküyor. Ay ilk dördün fazında ilerliyor. Harekete geçmek istiyorsun. Yarın kesinleşecek olan Mars Plüton karesi bugünden etkisini hissettirmeye başlıyor. Gücü elinde tutmak istemen çatışmalara yol açabilir.

İKİZLER BURÇLARI GÜNLÜK BURÇ YORUMU 04 KASIM 2019 PAZARTESİ

İletişiminin yüksek olacağı bir gündesin. Akademik konularla ilgilenen bir İkizlersen bugün ekip çalışmaları yapmak için girişimlerde bulunabilirsin. Öğleden sonra çalışma arkadaşlarına karşı alıngan davranabilirsin. Mars Plüton karesi yarın kesinleşecek ancak etkisini bugünden göstermeye başladı. İlişkilerinde kural tanımaz, kavgacı ve kıskanç tavırların krizler yaratacaktır.

YENGEÇ BURÇLARI GÜNLÜK BURÇ YORUMU 04 KASIM 2019 PAZARTESİ

Ay bugün ilk dördün fazında ilerliyor. Yeniay sürecinde başlattıkların için harekete geçmeye hazırsın. Öğle saatlerinde aşk hayatınla ilgili dengesiz tavırların gereksiz gerilmenize neden oluyor. Yarın kesinleşecek olan Mars Plüton karesi ailenin dayatmalarına boyun eğmemen konusunda seni dürtüklüyor. Kural tanımaz tavırlarınla onlara pes dedirteceksin.

ASLAN BURÇLARI GÜNLÜK BURÇ YORUMU 04 KASIM 2019 PAZARTESİ

Ay bugün tüm gün karşıt burcunda ilerliyor. Partnerinin baskısından bunalıyor ve özgür olmak istiyorsun. Aranızda geçen diyaloglar seni daha da hassaslaştırabilir. Bağımsızlık isteğin bugün çok fazla ön planda. Mars Plüton kare açısıyla kibirli davranışlar gösterebilirsin. Ağzından çıkanlara dikkat etmen gereken günlerdesin.

BAŞAK BURÇLARI GÜNLÜK BURÇ YORUMU 04 KASIM 2019 PAZARTESİ

Günün angarya işleriyle ilgilenirken bile yaratıcılığın ön planda olacak. Sadece evde beslediğin değil, sokakta yaşayan hayvan dostların için de bugün biraz harcama yapabilirsin. Kardeşlerinle olan ilişkilerinde fazla sert yapmamaya çalış. Parasal konularda gücü eline almak istediğin ve benim dediğim olacak diye direteceğin günlerdesin. Sağlığına özen göstermelisin.

TERAZİ BURÇLARI GÜNLÜK BURÇ YORUMU 04 KASIM 2019 PAZARTESİ

Sanatsal organizasyonlardan kendini alamayacağın bir gündesin. Bu konudaki harcamalarını dengeli yapmaya çalışmalısın. İyimser enerjinin tadını çıkar ve keyifli vakit geçirmeye odaklan. Ailenle olan ilişkilerinde fazla ben bilirim, bana karışmayın tavırlarında direteceğin günlerdesin. Ay ilk dördün fazında, planlarınla ilgili harekete geçmeye başlıyorsun.

AKREP BURÇLARI GÜNLÜK BURÇ YORUMU 04 KASIM 2019 PAZARTESİ

Bugün evinde yapacağın bir değişiklik tüm ev halkını şoke edebilir. Evde kendine ait, özgürce vakit geçirebileceğin bir alanının olmaması büyük haksızlık. İsyankâr tavırların nedeniyle evdekilerle yaşayacağın gerilim seni iyice hassaslaştırıyor. Mars Plüton karesinin etkisiyle bugünlerde endişelerin arttırabilir ve üzerinde stres hissedebilirsin. Ay ilk dördün fazında ilerliyorken yeni girişimlerinle ilgili olaylar kendini belli etmeye başlıyor.

YAY BURÇLARI GÜNLÜK BURÇ YORUMU 04 KASIM 2019 PAZARTESİ

Seni iyi hissettirecek, özgürleşmeni sağlayacak kısa da olsa harika bir tatil organizasyonu planlamak için bugün güzel enerjiler var. İlk dördün fazında ilerleyen Ay yeni girişimlerinle ilgili olarak harekete geçmen konusunda destekleyici. Projelerinin maliyetleri ile ilgili olarak ültimatom almaktan sıkılmış olabilirsin. Bu konuda tam yetki istiyorsun.

OĞLAK BURÇLARI GÜNLÜK BURÇ YORUMU 04 KASIM 2019 PAZARTESİ

Bugün cüzdanınla ilgili meselelerde iyimser günündesin. Yeni başlayan projelerinle ilgili olarak harekete geçmeye başlıyorsun ve ne kadar harcama yapman gerektiğiyle ilgili bir endişen yok. Mars Plüton karesinin etkisiyle işinle ilgili konularda kibirli davranabilirsin çünkü bu işi senden daha iyi yapan birini bulamayacaklarının farkındasın. Yine de fazla hırslı davranmamaya dikkat et.

KOVA BURÇLARI GÜNLÜK BURÇ YORUMU 04 KASIM 2019 PAZARTESİ

Ay tüm senin burcunda ilerliyor olacak. Zaten özgür ruhlu, bağımsızlığına çok düşkünsün, şimdi bu konuda daha da fanatik davranabilirsin. Mars Plüton karesinin verdiği isyankâr etkilerin enerjisiyle hukuksal konularda bile kural tanımaz tavırlarınla işleri zorlaştırabilirsin. Arkandan iş çevirenlerin ekmeklerine yağ sürmemeye çalış. Ay ilk dördün fazında ilerliyorken sende aklındaki projelerinle ilgili harekete geçmeye başlıyorsun.

BALIK BURÇLARI GÜNLÜK BURÇ YORUMU 04 KASIM 2019 PAZARTESİ

Mars ve Plüton’un yaklaşan kare açısının etkisiyle bir miras veya nafaka meselen varsa bugünlerde göze göz dişe diş bir mücadeleye girebilirsin. Hukuksal konularda başlattığın işler kendini göstermeye başlıyor. Merkür’ün Retro olduğunu unutma ve altına imza atacağın şeyleri çifter çifter kontrol et. Dengesiz tavırlarınla etrafındakileri kızdırabilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com