Burçlar aralığa nasıl başlayacak? Astrolog Ceylin Çelebi'den 1 Aralık 2020 burç yorumları

1 Aralık 2020 burç yorumları kimler için yenilik anlamına geliyor? Aralık ayının burç yorumlarında iletişim konuları ön planda. Günlük burç yorumları aralık ayında ilişkiler konusunda uyarıyor. Yengeç burcu salı günü görüştüğü kişilere dikkat etmeli, Oğlak burcunun sağlığına özen göstermesi gerekiyor. Boğa burcunu ise aşk ile ilgili konular bekliyor. İşte Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 1 Aralık 2020 burç yorumları...



1 ARALIK 2020 KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

1 Aralık Salı günü Ay İkizler burcunda ilerliyor olacak. Yeni bir eğitime başlamak istiyorsan bu konularda bilgi toplaman gerekebilir. Ay saat 07:22 sonrasında boşlukta olacak.

1 ARALIK 2020 BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Ay ile Neptün arasındaki kare açının etkisiyle sabah erken saatlerde yanılgılara açık olabilirsin. Aşk hayatında hareketlilik devam ediyor.

1 ARALIK 2020 İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

İletişim konuları bugün senin için çok fazla ön planda olabilir. Arkadaşlarınla ilişkilerinde uyum sağlamakta zorlanabilirsin.

1 ARALIK 2020 YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Yüksek eğitim alıyorsan bununla ilgili çalışmalar yapmak ve bilgi toplamak isteyebilirsin. Hayal kırıklıkları yaşamak istemiyorsan görüştüğün kişilerin güvenilir olup olmadığına dikkat etmelisin.

1 ARALIK 2020 ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Salı günü boyunca grup çalışmaları içerisinde olabilirsin. Sabah saatlerinde içsel enerjindeki düşüklük seni zorlayabilir.

1 ARALIK 2020 BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay’ın İkizler burcunda olacağı salı günü boyunca meslektaşlarınla önemli konularda iletişime geçebilirsin. Sabah saatlerinde enerjini toplayarak sportif faaliyetlere vakit ayırabilirsin.

1 ARALIK 2020 TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Bugünlerde uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Onlarla olan iletişimin ön plana çıkıyor. Alacağın haberlerin doğruluğundan emin olmalısın.

1 ARALIK 2020 AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Hisseli kazanımlarınla ilgili olarak iletişim içerisinde olacağın günlerdesin. Günün ilk yarısında içsel enerjin hayli aktif. Sportif aktiviteler için uygun bir gündesin.

1 ARALIK 2020 YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Partnerinle aranda sular durgun gitmeyebilir. İkili ilişkilerinde gereksiz tartışmalar içerisinde olmaktan kaçınmalısın.

1 ARALIK 2020 OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Çalışma arkadaşların ile yoğun bir iletişim içerisinde olacağın bir salı günü seni bekliyor. Sağlığınla ilgili konulara özen göstermelisin.

1 ARALIK 2020 KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Çocuklarınla birlikte arkadaşça vakit geçirmek isteyebilirsin. Onların eğitimleri ile ilgili konulara zaman ayırmak önemli hale gelebilir.

1 ARALIK 2020 BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Evinle ilgili konularda yoğun iletişim içerisinde olacağın bir gün. Ancak görüştüğün insanların doğruluğundan emin olmalısın.

Astrolog T. Ceylin Çelebi