Bugün burcunuz size ne söylüyor? 17 Ekim 2019 Perşembe yorumları

Astrolojiyi sevenler günlük burç yorumlarını takip ediyor. 17 Ekim 2019 Perşembe yorumları merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında hayata dair gelişmeler yazılıyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURCU 17 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 MART - 20 NİSAN)

Bugün iş hayatınız açısından önemli bir gün. Uzunca bir zaman sonra gelen , beklenmedik ticari, ve sosyal fırsatlar kapınızı çalabilir. İş hayatınızda yeteneklerinizi cesurca ortaya koydukça kariyer yolunuzda yeni kapılar ardı ardına açılmaya devam ediyor. Özel hayatınızda ise cazibeniz ve çekiciliğinizle ışıl ışıl bir yıldız gibi parlıyorsunuz bugünlerde.

BOĞA BURCU 17 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMU (21 NİSAN – 21 MAYIS)

Bugünlerde sezgileriniz çok kuvvetli. Özellikle iş hayatınızda onları izlemekten çekinmeyin. Bu süreçte kendinizi daha da geliştirecek yeni girişimler için adım atmak size önemli avantajlar sağlayacak. Özel yaşamınızda ise bugün önemli bir gün. Bir süredir ertelediğiniz buluşma bugün gerçekleşebilir. Artık duvarlar örmeyi bırakıp duygularınızın sesine kulak verin.

İKİZLER BURCU 17 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 MAYIS - 23 HAZİRAN)

Bugün özellikle iş hayatınızda iletişim ve yüz yüze görüşmelerin yoğun olacağı bir gün. Aynı anda birden fazla konuyla ilgilenebilir ve bir hayli yorulabilirsiniz. Fakat sakın isyan etmeyin buna değecektir. Hemen olmasa da mutlaka karşılığını alacaksınız. Bugün ailevi konularda da yoğun bir gün. Geniş ailenin bir araya geleceği önemli konular gündeme gelebilir.

YENGEÇ BURCU 17 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Bugün karamsar bir ruh hali ile güne başlayabilirsiniz. Bugün sorunlarla mücadele etmek yerine teslim olmayı seçme eğiliminiz yüksek olacaktır. Ancak bu durum sizi daha da karamsarlığa itebilir. Şimdi hemen ilgi alanınız olan konulara yoğunlaşmalı ve enerjinizi yeniden toparlamalısınız. Maddi konularda sizi zora sokacak harcamalardan uzak durmaya çalışın.

ASLAN BURCU 17 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)

Bugün iş yaşamınızda anlık tepkiler vermekten uzak durun. Özellikle mesai arkadaşlarınızla anlaşmanız güç olabilir ancak vereceğiniz tepkiler konusunda daha dikkatli olmalısınız. Özel hayatınızda ise geçmişte kalan bir aşk ilişkisi tekrar gündeminize gelebilir. Mümkünse kelimelere takılıp kalmadan kalbinizin sesine kulak vererek kararlar alın.

BAŞAK BURCU 17 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

Bugün aşk hayatınızda yaşadığınız sorunlar güne damgasını vurabilir. Sorunlar ne kadar büyük olursa olsun detaylara takılmadan çözüm odaklı davranışlar içinde olursanız mutluluğu yakalamanız o derece hızlı olacaktır. İş yaşamınızda ise hüzünlü bir gün olabilir. Mesai arkadaşlarınızdan biriyle yollarınız ayrılabilir. Dostluk işe bağlı değildir, unutmayın.

TERAZİ BURCU 17 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 EYLÜL - 22 EKİM)

Dikkat, bugün pire için yorgan yakabilirsiniz. Öfkenizi kontrol edemezseniz işinizle ilgili ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sizin gibi doğru sözcüklerle kendini ifade eden insanların sevip saygı duyduğu biri öfkesinin esiri olmamalı. Mümkünse kısa süreli de olsa bulunduğunuz ortamdan uzaklaşın ve sakinleşmeye çalışın.

AKREP BURCU 17 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 EKİM - 22 KASIM)

Bugün maddi konularda alacaklarınızı tahsil edebilir aynı etki ile borçlarınızı zamanında ödeyebilmenin hafifliğini yaşayabilirsiniz. İşinizle ilgili yeni gelişmeler de iyi haberler arasında. Özel yaşamınızda ise partneriniz sorunları için sizin desteğinize ihtiyaç duyabilir. Bu dönemde desteğinizi esirgememelisiniz.

YAY BURCU 17 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 KASIM - 22 ARALIK)

Çoğu zaman özel hayatınızdaki sorunlar iş hayatınızdaki enerjinize kaynaklık ediyor. Bugün de o günlerden biri. Yaşadığınız tartışmanın yarattığı hayal kırıklığı ile kendinizi daha fazla işe verebilirsiniz. İşinizdeki başarınız çoğu zaman kendinize güveninizi yerine getirmeye kaynaklık ediyor. Ancak bunların geçici çözümler olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

OĞLAK BURCU 17 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 ARALIK - 20 OCAK)

Bugün; özellikle ailevi konularda can sıkıcı detaylar tekrar gündeme gelebilir. Sorunlar büyük bir bölümü kişisel konularla ilgili olabilir. Ani kararlar tepkisel davranışlar sergilemekten kaçının küçük tartışmaları büyüttüğünü takdirde hep siz hem de sevdikleriniz oldukça fazla zarar görebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise bugün gergin anlar yaşanabilir.

KOVA BURCU 17 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMU (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Bugün çalışmalarınızdaki planlamayı titizlikle yapmalısınız. Yetişmesi gereken ve biriken işleriniz işinizde sorun yaratmaya başlayabilir. Takıntılı haliniz sizin en büyük düşmanınız olabilir. Özel hayatınızda ise, aile bireyleriyle partneriniz konusunda tartışma yaşayabilirsiniz. Duygularınızdan eminseniz yaşadıklarınızın arkasında durmalısınız.

BALIK BURCU 17 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 ŞUBAT - 21 MART)

Bugün iş görüşmelerinizde sağduyulu davranın ve duygularınızı iş hayatınıza yansıtmamaya özen gösterin. İş birlikleri ve fikir alışverişleri hafta boyunca kazançlı çıkmanızı sağlayacaktır. Duygusal hayatınızda ise yaşanan tutarsızlıklar enerjinizin düşmesine sebep olmakta. Bir an evvel kendinize gelmeli korkularınızı gündelik hayatınızın bir parçası haline getirmekten vazgeçmelisiniz.