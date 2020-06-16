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  3. Burası Isparta değil! Gören fotoğraf makinesiyle akın ediyor
16 Haziran 2020 Salı 14:31 | Son Güncelleme:

Burası Isparta değil! Gören fotoğraf makinesiyle akın ediyor

Burası Isparta değil! Gören fotoğraf makinesiyle akın ediyor

Fotoğraf tutkunlarının yeni durağı lavanta tarlaları oldu. Genelde Isparta ile özdeşleşen lavanta tarlaları Edirne'de de popüler oldu. Lavanta tarlalarının hem göze hem de ruha hitap ettiğini dile getiren ziyaretçiler, gün boyu hem manzaranın tadını çıkardı hem de lavanta tarlasını fotoğraf stüdyosuna çevirdi.

Isparta ilimizle özdeşleşen lavanta tarlaları bu kez de Edirne ile popüler olmaya devam ediyor. Edirne’de, mor renklerle hem göze hem de ruha hitap eden lavanta tarlaları, fotoğraf stüdyosuna döndü.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar için kontrollü şekilde ziyarete açılan ve geçen yıl 60 bin kişinin ziyaret ettiği lavanta tarlaları görenleri kendisine hayran bırakıyor. 

Fotoğraf tutkunları ise doğal ışık ve perspektif derinliğinin en güzelinin yaşandığı ‘mor cümbüş’ lavanta tarlalarında fotoğraf çekiyor. Lavantaların tonlarını fon olarak kullanan vatandaşlar şapka ve gözlük gibi aksesuarlarda kullanarak fotoğraflarını zenginleştiriyor. Açık hava stüdyosu olarak kullanılan tarlaları özellikle gençler tercih ediyor.

İHA'da yer alan habere göre Edirne’ye gezmek için geldiğini söyleyen Melek Sercan Avcı, lavanta tarlasını görünce çok beğendiğini ve fotoğraf çekilmek için hemen tarlaya geldiğini ifade etti. Avcı, herkese lavanta tarlasını ziyaret etmeleri önerisinde bulundu.

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