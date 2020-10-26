'Bundan sonraki süreci koronavirüs tedbirleri değiştirecek'

Grip, soğuk algınlığı ve zatürre gibi hastalıklar bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. Bu hastalıkların özellikle mevsim geçişlerinde sonraki adımı koronavirüse davetiye çıkarıyor.

24 TV'ye açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Tufan Tükek, koronavirüsle ilgili önemli bir süreçte olduğumuzu ifade etti. Alınacak tedbirlerin bundan sonraki koronavirüs salgın sürecini değiştirebileceğini belirten Tükek, grip ve soğuk algınlığının arttığı bugünlerde özellikle İstanbul için dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Grip ve soğuk algınlığının arttığı bu dönemde herkesi tedbirli olmaya davet eden Tükek, "Kritik bir dönemeçteyiz özellikle İstanbul için. Alınacak tedbirler bundan sonraki süreci değiştirecek." şeklinde konuştu.



Sosyal medyada da koronavirüsle ilgili önemli paylaşımlarda bulunan Prof. Dr. Tufan Tükek,"Covid’in bir algoritması var. Tahmin ettiğimiz gibi vaka sayısındaki artışı zatürre oranındaki artış izliyor. Bir süre sonra yoğun bakım hasta sayısında artış oluyor. Bunu virüs yüküne bağlamak mümkün. Dediğim gibi vaka sayısını mutlaka azaltmalıyız. Bu çok önemli." dedi.