Bulgur pilavı nasıl yapılır? Tam kıvamında bulgur pilavı tarifi, malzemeleri!

Tam kıvamında bulgur pilavı tarifi her dönem aranan başlıklar arasında yer alıyor. Tam kıvamında bulgur pilavı yapacaksanız 1 su bardağı bulgur katarsanız 2 su bardağı sıcak su eklemeniz gerekmektedir. Akşam yemeğine tavuk ya da et yapacak kişiler yanından lezzetli bulgur pilavı yapacak. Bulgur pilavı nasıl yapılır?

BULGUR PİLAVI MALZEMELERİ

2 su bardağı bulgur 1 adet biber 4 su bardağı sıcak su 3 yemek kaşığı sıvıyağı 1 adet soğan 1 adet kırmızıbiber 1 yemek kaşığı domates salçası 1 çay kaşığı tuz 1 adet domates

BULGUR PİLAVI NASIL YAPILIR?

Soğan, domates ve biberleri yemeklik şeklinde doğrayın.

Önceden hazırladığımız bir tencereye sıvıyağını ve doğranmış soğanları ekleyerek pembeleşene kadar kavurun. Ardından biber ve domatesi ekleyin. Tekrar kavurmaya devam edin.

Salça, tuz ve bulguru da ekledikten sonra karıştırın. Sıcak suyu ekleyerek 2-3 dakika kaynattık sonra altını kısın. Bulgur pişene kadar kısık ateşte bekletin. Piştikten sonra dinlenmeye bırakın.