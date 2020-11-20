Bülbül yuvası tatlısı nasıl yapılır? Bülbül yuvası tarifi

Şerbetli tatlıları seviyorsanız bülbül yuvası tatlısı tam size göre. Sadece yarım saat ayırarak yapabileceğiniz bülbül yuvası tatlısı hamuru açılarak yapılan bir tatlıdır. Bülbül yuvasının püf noktası ise sıcak olan tatlıya ılık şerbet dökülmesidir. İşte bülbül yuvası tarifi ve püf noktaları...



BÜLBÜL YUVASI TATLISI MALZEMELER

200 gram erimiş margarin

1 çay bardağı yoğurt

2 yumurta (1 tanesinin sarısı üzerine)

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Bir miktar un

Şerbeti için

4 subardağı şeker

4 su bardağı su

Yarım limon suyu(kaynamaya yakın sıkılacak)

Üzerini süslemek için: Ceviz ve toz tarçın.(İsteğe göre fıstık da olabilir)

BÜLBÜL YUVASI TATLISI TARİFİ

Bülbül yuvası tatlısı için önce margarini eritin. Ardından yoğurt, yumurta, vanilya, kabartma tozu ve un ile kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Vaktiniz varsa hamuru 10 dakika dinlendirin.

Hamur dinlendirken şerbeti kaynatın.

Dinlenen hamur iki parçaya bölün ve merdane yardımı ile açın. Hamuru çay bardağı ile yuvarlak kesin. Bir yuvarlağın ortasını da ufak bir kapak yardımı ile kesin. Yuvarlak hamurun üzerine ortasını kestiğiniz hamuru koyun. Yani ortasının boş olması gerekiyor. Bu şekilde tüm hamuru bitirin ve yağlı tepsiye dizin.

Ardından yumurta sarısını sürün. Üzeri kızarana kadar 180 derece ısıtılmış fırında pişirin. Piştikten sonra soğuk şerbeti üzerine dökün.

Tarçın ve cevizi karıştırarak üzerini süsleyebilirsiniz. Bülbül yuvası tatlısı hazır. Afiyet olsun.