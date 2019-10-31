Elazığ'ın meşhur lezzeti: Bükmeli sırın tarifi

Bükmeli Sırın, sevdiklerinizi ağırlarken seçeceğiniz güzel bir yemek olabilir. Az sonra vereceğimiz tarifle çok lezzetli bir Bükmeli Sırın elde edeceğinizin garantisini veriyoruz. Bükmeli Sırın yapmak için gerekli malzemeler; un, su, yoğurt, sarımsak, tereyağı, tuz, kırmızı pulbiber olarak sayılabilir. Yapım aşaması oldukça kolay olan Bükmeli Sırın tarifini çok pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Hem kolay hem de lezzetli olması bu tarifin bir artısı olarak karşımıza çıkıyor.

BÜKMELİ SIRIN TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 su bardağı un1.5 su bardağı suYarım kg yoğurt3 diş sarımsak2 çorba kaşığı tereyağıTuz

kırmızı pulbiber

BÜKMELİ SIRIN NASIL YAPILIR?

Unu hamur yoğurma kabına alın. Ortasını havuz gibi açıp tuz ve su ilave ederek yoğurun.

Hamurdan bezeler koparıp orta kalınlıkta yufkalar açın. Yufkaları sac üzerinde pişirin. Rulo şeklinde sarıp ikişer santim arayla kesin. Ruloları dik olarak geniş ve derin kenarlı bir kaba yan yana sıkıca dizerek yerleştirin.

Sarımsakları ezip yoğurtla çırpın. Yufka rulolarının üzerine dökün. Tereyağını bir tavada kızdırıp pulbiber ekleyin. Biberli yağı yoğurdun üzerine gezdirip servis yapın.

Afiyet olsun.