Bugünün akşam yemeği tarifi: Kayseri mantısı! Kayseri mantısının yapılışı

Kayseri mantısı nasıl yapılır? Kayseri mantısının tarifi nasıl? gibi soruların cevabı akşam yemeği tarifi araştıranlar tarafından merak ediliyor. Tescilli lezzetlerden biri olan Kayseri mantısının püf noktası büküm şekli ve diğer mantılardan küçük olmasıdır. Hatta halk arasında Kayseri mantısı bir kaşığa 40 tane sığacak kadar minik olmalı diye de bilinir. İşte Kayseri mantısı tarifi ve malzemeleri...



KAYSERİ MANTISI MALZEMELER



2 su bardağı un

1 çay bardağı su

1 yumurta

1 kase yoğurt

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz



İç Harç Malzemesi

200 gram kıyma

1 adet soğan

1'er çay Kaşığı karabiber ve pul biber

1 çay kaşığı tuz

KAYSERİ MANTISI TARİFİ YAPILIŞI

Kayseri mantısının yapılışına önce hamurundan başlayın. Yoğurma kabı içerisine unu ekleyin ve havuz şeklinde ortasını açarak içerisine yumurta, su, tuz ilave edin. Güzelce yoğurun. Hamurun sert ve pürüzsüz olması gerekiyor. Bu nedenle un ekleyebilirsiniz.

Hamuru 3 parçaya bölün ve beze yapın. Bezelerin üzerini bezle örterek ve 15-20 dakika dinlendirin.

Hamur dinlenirken mantı içini hazırlayın. Yoğurma kabı içerisine kıyma, soğan, karabiber, pul biber, tuz ilave edin ve yoğurun.

Dinlenen bezeleri yufka açın. Yufkaları 1.5 veya 2.0 cm. boyutunda kare olarak kesin.

Her kareye yeterli miktarda iç koyun ve karşılıklı köşelerinden kapatarak ve ortada birleştirin.

Kapattığınız mantıları un yayılmış bir kap içerisine alın. Ardından kaynattığınız tuzlu su içerisine ilave edin ve normal ısı ayarında tencere açık olarak 15 dakika haşlayın. Ardından servis tabaklarına alın. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve salçalı sos ilave ederek servis edin.

KAYSERİ MANTISININ PÜF NOKTASI

Kayseri mantısının diğer etli mantılardan farkı, büküm şekli ve boyutunun küçük oluşudur.

Kayseri mantısı bohça biçiminde şekillendirilir. Bu nedenle yufkası tam kare olarak kesilir ve içi doldurulduktan sonra, karenin köşeleri birbiri üzerine yapıştırılır.

Kayseri mantısını yağ içerisinde salça kavurup ve üzerine mantı ilave ederek de pişirebilirsiniz.